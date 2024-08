Tiệm phá xe ở Thủ Đức, Đồng Xoài: Xin lỗi khi bị phát hiện

Trên số báo trước, chúng tôi phản ánh tình trạng phá xe của khách ở hai tiệm trên Quốc lộ (QL) 1 khu vực cầu vượt Linh Xuân (phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) để ép nạn nhân thay phụ tùng.

Tình trạng này còn xuất hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM và tỉnh Bình Phước.

QL14 đoạn qua vòng xoay Đồng Xoài khoảng 3 km (thuộc địa bàn xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) có một tiệm sửa xe do một người đàn ông trung niên mà hàng xóm cho biết tên là Thủy (khoảng 45 tuổi) làm chủ cũng nhẫn tâm phá xe của khách đi đường.

Ngày 10-7, chúng tôi chạy xe Vision vào tiệm, nhờ kiểm tra. Ông thợ sửa xe này cầm dụng cụ vờ như đang thao tác gì đó ở dưới gầm xe và lựa lúc chúng tôi không để ý thì dùng chiếc tua vít nhỏ, nằm lọt trong lòng bàn tay gắng sức đâm vào vỏ xe. Ống kính của chúng tôi ghi nhận ông bốn lần làm thao tác này với vỏ xe vừa thay đúng một tuần của chúng tôi.

Thoa nước xà phòng lên vỏ bánh xe, ông chỉ vào bốn lỗ thủng mà mình vừa đâm rồi nói: “Vỏ này bị sao mà nó lủng vậy em, ngay sát vành. Vỏ này bị rộp hỏng rồi em ơi. Này chỉ có thay, chả có cách nào… Để anh bơm cho em coi. Này bơm căng còn xì nữa”.

Chúng tôi đề nghị vá vỏ thì ông trả lời: “Thua, ba lỗ bên này chịu” và giở giọng đạo đức giả với chúng tôi: “Lốp vừa thay xong hả, chắc mới mấy ngày thôi hả…”.

Sau khi lấy lý do lỗ thủng nằm ngay sát vành, không thể vá được, buộc phải thay với “giá hãng, 600.000 đồng”, sau đó ông chốt: “570.000 đồng, trả tiền trước, thay sau”.

Tuy nhiên, thay vì thay lốp đúng chủng loại, kích thước thì ông này lại thay cho chúng tôi một chiếc lốp quá cỡ nên bị kẹt vào dè chắn bùn. Để khắc phục, ông này phải chêm thêm long đền vào.

PV sau đó phải ra tiệm, bỏ chiếc lốp này vì gây kẹt, không thể di chuyển được. Mấy ngày sau, chúng tôi mang lốp quay lại tiệm sửa xe này để chất vấn thì hàng xóm cho biết chủ tiệm đang nghỉ, xuống TP.HCM xây nhà.

Trên QL1, ngay chân cầu vượt Gò Dưa theo hướng từ TP Thủ Đức đi quận 12 thuộc địa bàn phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức cũng có một tiệm sửa xe do ông MVM (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) làm chủ.

Ngày 18-7, PV vào tiệm nhờ bơm, kiểm tra. Lúc này, trong tiệm có ông Mai Văn Cường (quê Thanh Hóa, anh của ông M) xử lý.

Cường cũng ra vẻ lọ mọ tìm dụng cụ sửa xe. Tuy nhiên, canh đúng lúc PV không để ý, Cường dùng kìm bẻ sợi thép vành vỏ cho vênh ra bên ngoài. Tiếp đó, người này dùng một kìm nhọn khác chọc thủng ruột xe. “Đứt tanh rồi. Này phải thay vỏ ruột” - Cường báo.

Ông Cường báo giá: “Ruột thay 80.000-90.000 đồng, vỏ từ 320.000 đến hơn 400.000 đồng”.

PV nói giờ trong người còn 500.000 đồng thì ông Cường đồng ý thay với giá “lốp 380.000 đồng hiệu “Cheng xin”, ruột 100.000 đồng; tiền công 30.000 đồng”.

Khi biết hành vi của mình bị phát hiện, ông Cường xin lỗi. “Chúng em làm ăn lương thiện. Anh bỏ qua cho em đi, năn nỉ đấy, giúp em lần này. Nói thật với anh làm ăn khó lắm, tháng em đóng tiền nhà có đủ đóng đâu. Lần sau em không dám làm vậy nữa đâu”.

PV chất vấn ông làm việc này lâu chưa. Ông Cường nói: “Em mới làm có mấy cái à. Bọn em làm ăn ở đây không có rải đinh gì cả, thề luôn. Bên phường các ông kêu bọn em lên, cam kết chụp ảnh hết rồi. Em cũng không biết ai rải đinh”.

“Vậy phá xe người ta thì sao” - PV hỏi. Ông Cường cho biết: “Chỉ lâu lâu em mới làm một cái. Anh thông cảm cho em do cuộc sống khó khăn”.

PV hỏi sao đã cam kết với phường mà còn làm bậy, nếu khó khăn thì sinh viên, công nhân… đi đường bị phá xe thì sao. Ông Cường chỉ gãi đầu rồi dạ.

PV hỏi tại sao lại chỉ thay đúng loại lốp “Cheng xin” như tiệm của ông Đàm Văn Long (sinh năm 1980, quê Thái Bình; chủ tiệm trên QL1 đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) thì ông Cường cho biết do loại lốp này mua hàng trôi nổi, bán dạo ngoài đường.

“Giá lốp chỉ 50.000 đồng/cái, ruột cao nhất chỉ 42.000 đồng/cái. Thay cả lốp lẫn ruột lấy khoảng 500.000 đồng” - ông Cường nói cái giá mà mình thay cho khách.

Ông Cường cũng nói có biết, qua lại với ông Đàm Văn Long, Mai Văn Hòa (sinh năm 1989, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa; chủ tiệm ở mũi tàu cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương).

“Tiệm sửa xe của Long trước đây lấy tên của M (em trai của Cường - PV). Mấy anh em quen biết nên Long lấy tên nó làm thôi” - Cường nói.

(Kỳ sau: Ngoài chiêu trò rạch lốp xe, chọc cao su đùm… các thợ sửa xe còn phá xe tay ga không thể khởi động rồi vẽ bệnh, thay thế thiết bị cũ rồi lấy tiền giá cao trên Quốc lộ 51)

Người đàn ông phá xe lấy tiền ở Quốc lộ 51 được bảo lãnh tại ngoại

Ngày 20-8, liên quan đến thông tin ông Đỗ Bá Thước (44 tuổi, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành, Đồng Nai bắt quả tang đang thực hiện hành vi phá xe, lừa chị TTT số tiền 2,2 triệu đồng, một nguồn tin cho hay ông Thước đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi bị bắt quả tang vào ngày 10-8, ông Thước bị Công an huyện Long Thành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị tạm giữ hình sự khoảng năm ngày, tại nhà tạm giữ, ông Thước bỗng nhiên phát bệnh. Phía công an phải đưa ông này đi cấp cứu tại BV đa khoa Đồng Nai.

Một nguồn tin cho hay ông Thước phát bệnh, sức khỏe yếu. Phía gia đình cũng xin bảo lãnh tại ngoại khi bị tạm giữ và cung cấp các hồ sơ bệnh án liên quan đến bệnh cao huyết áp, tiểu đường… nên công an đồng ý.

Trong ngày 20-8, Công an huyện Long Thành vẫn đang củng cố hồ sơ, chuyển VKS cùng cấp để xử lý ông Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, công an cũng phát thông báo tìm nạn nhân để củng cố, xử lý với quan điểm xử lý nghiêm để răn đe với cả những người là họ hàng của ông Thước.

Liên quan các nhóm phá xe khác, Công an TP Thủ Đức cũng đang tập trung củng cố, xử lý với Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Thanh Hóa). Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước cũng đang tập trung theo dõi, chủ động phát hiện hành vi của ông Thủy, người được báo phản ánh.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp thông tin cho công an các địa phương như Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Công an TP Thủ Đức, Công an quận 12, TP.HCM; Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước; Công an huyện Long Thành, Đồng Nai.