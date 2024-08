Công an bắt giữ, truy xét các nhóm phá xe trên Quốc lộ 19/08/2024 19:00

Trưa 10-8, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước (44 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) đang có hành vi lừa đảo chị TTT (ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) để chiếm đoạt số tiền 2.250.000 đồng.

Ông Thước có tiệm sửa xe kiêm bán nước, thức ăn dọc quốc lộ 51, đoạn qua xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Bắt quả tang chiếm đoạt hơn 2,2 triệu đồng

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 10-8, chị T mang xe máy hiệu Honda Vision đến bơm hơi bánh xe. Lợi dụng sơ hở, Thước đã tháo dây mobin sườn để xe không hoạt động, sau đó nói xe hỏng dây curoa, bộ nồi và mobin sườn rồi sửa xe, chiếm đoạt số tiền kể trên.

Thước đã phá xe, lừa lấy số tiền hơn 2,2 triệu đồng của chị T, ngụ tỉnh Đồng Nai và bị trinh sát hình sự, Công an huyện Long Thành bắt quả tang. Ảnh: NHÓM PV

Công an huyện Long Thành hiện đã tạm giữ hình sự với ông Thước để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng thời điểm, tại tiệm gần đó, Nguyễn Văn Đông (39 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) cùng các con và cháu đang vây quanh sửa chiếc xe mang biển số Long an do hai người nam nữ vừa đẩy bộ tới.

Các trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành ập vào bắt quả tang, khám xét thu giữ các tang vật liên quan tại tiệm sửa xe, quán phở, cà phê võng của Thước trên Quốc lộ 51, đoạn qua xã Long An. Ảnh: NHÓM PV

Như bao lần khác, ông Đông là người trực tiếp tháo nồi xe và thay thiết bị, những người còn lại vây quanh phụ việc.

Công an huyện Long Thành, Đồng Nai tạm giữ hình sự với ông Thước để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời mời hàng loạt chủ tiệm nước, cà phê võng, sửa xe gần quán của ông Thước để điều tra.

Khoảng 15 phút sau, khi ông Đông vừa tính tiền cho khách và lấy của khách là 650 ngàn tiền thay bộ bi nồi và dây curoa, còn 50 ngàn tiền công tháo ráp.

Thực tế, đôi nam nữ này trước đó đã vào tiệm ông Thước nghỉ ngơi, khi rời đi thì xe không nổ do bị rút dây mobin sườn.

Ông Thước được đưa về trụ sở Công an huyện Long Thành sau đó để phục vụ lấy lời khai, làm rõ. Ảnh: NHÓM PV

Ông Thước sau đó báo giá hơn 2 triệu tiền sửa. Khách thấy giá cao nên dắt bộ tới trước thì được Đông mời vô quán và báo giá hơn 600.000 đồng.

Sau khi Đông sửa xong, khách phát hiện xe bị rút dây mobin sườn nên gắn lại và nổ bình thường, lúc này ông Đông đã nhận tiền và tổ công tác ập vào, đưa ông Đông, người liên quan và tang vật về trụ sở làm rõ.

Cùng thời điểm, tiệm sửa xe của ông Nguyễn Văn Đông (anh em cột chèo với Thước) cũng bị trinh sát hình sự, Công an huyện Long Thành ập vào bắt quả tang đang "vẽ bệnh" lấy tiền đôi nam nữ. Ảnh: NHÓM PV

Công an cũng mời các chủ tiệm nước, cà phê võng, sửa xe gần quán của ông Thước để điều tra về những nghi vấn liên quan đến nhóm này có tổ chức, phối hợp với nhau để phá xe của người dân rồi vẽ bệnh, chiếm đoạt tiền.

Thước (bên trái) cùng người anh em cột chèo tên Đông tại trụ sở Công an huyện Long Thành. Ảnh: NHÓM PV

Công an TP Thủ Đức bắt quả tang vụ phá xe của khách

Liên tục trong các ngày 9, 10,11 và 12-8, tiếp nhận thông tin từ Báo, ngày 14-8, các trinh sát đội CSHS, Công an TP Thủ Đức đã tập trung mật phục, theo dõi tiệm sửa xe Văn Minh trên Quốc lộ 1, đoạn ngay chân cầu vượt Gò Dưa theo hướng từ TP Thủ Đức đi quận 12.

Trinh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức đã bắt quả tang Mai Văn Cường đang dùng dụng cụ phá hư xe của khách. Ảnh: NHÓM PV

Lúc này, Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Thanh Hóa; thợ sửa xe tại quán) cũng dùng chiêu trò phá xe như phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM từng ghi nhận. Người này dùng kiềm bẻ cong niềng lốp xe rồi dùng kiềm nhọn đục rách ruột xe của khách. Sau đó, khách bắt buộc phải thay cả vỏ và ruột với giá 460 nghìn đồng.

Ngay khi vừa nhận tiền, Cường bị các trinh sát hình sự ập vào bắt quả tang.

Mai Văn Cường cùng tang vật được công an đưa về trụ sở làm rõ. Ảnh: NHÓM PV

Tại Công an phường Linh Chiểu (TP Thủ Đức), Cường đã thừa nhận hành vi của mình và khai là đã thực hiện 10 vụ khác.

Công an phường Linh Chiểu cho hay, trước đó đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức, Phòng PC02 Công an TP.HCM lập hồ sơ, theo dõi tình trạng rải đinh, phá xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực. Công an hiện đang tập trung lấy lời khai, tìm bị hại của người này.

Trong khi đó, Công an quận 12 cũng tập trung làm rõ hành vi phá xe của người dân rồi “vẽ bệnh”, lấy giá cao do một thợ thực hiện tại tiệm sửa xe Nguyễn Hiền trên Quốc lộ 1 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12).

Công an quận 12 có mặt ở tiệm sửa xe NH trên Quốc lộ 1 để yêu cầu chủ tiệm cam kết. Ảnh: NHÓM PV

Qua làm việc, chủ tiệm sửa xe là ông NVH (54 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú quận 12) nhưng người thực hiện hành vi phá xe của khách được xác định là nam nhân viên khoảng 30 tuổi tên Lĩnh.

Ông H cho biết mình mở tiệm đã khoảng 10 năm nay ở khu vực. Trước đây có thuê ba đến bốn nhân viên làm thợ, phụ giúp sửa xe, trong số này có Lĩnh.

Thời gian gần đây việc kinh doanh gặp khó khăn, các nhân viên đã nghỉ việc. Riêng Lĩnh nghỉ vào khoảng đầu tháng 7 và về quê ở Thanh Hóa, chưa quay lại TP.HCM.

Công an đã yêu cầu ông H viết cam kết trong việc quản lý nhân viên, không để xảy ra tình trạng phá xe của khách hàng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Công an Dĩ An mời làm việc hai thợ sửa xe

Với hai tiệm sửa xe của Đàm Văn Long (44 tuổi, quê Thái Bình) và Mai Văn Hòa (35 tuổi, quê Thanh Hóa) trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An đã mời làm việc với cả hai.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng đến tiệm sửa xe của Mai Văn Hòa trên Quốc lộ 1 để kiểm tra, làm việc với chủ tiệm. Ảnh: NHÓM PV

Từ ngày 13-8, tiệm của Đàm Văn Long đã đóng cửa. Riêng tiệm sửa xe của Mai Văn Hòa công an đã tới kiểm tra, làm việc với Hòa vào ngày 12-8.

Công an cũng làm việc với chủ đất, vận động không cho các chủ tiệm phá xe thuê mặt bằng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay ngày hôm sau, cả hai tiệm này đóng cửa, trả mặt bằng.

Trong khi đó, tiệm sửa xe của Đàm Văn Long đóng cửa, trả mặt bằng. Ảnh: NHÓM PV

Đây cũng là khu vực mà trước đó báo Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh về tình trạng “đinh tặc” rất nhức nhối trong thời gian dài.

Phía Công an huyện Đồng Phú cũng cho biết hiện đang xác minh, làm rõ hành vi của người đàn ông sửa xe trên Quốc lộ 14 (xã Đồng Tiến).

Trước đó, gần 2 tháng có mặt khắp các tiệm sửa xe từ TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận hàng trăm clip về hành vi phá xe của khách để ép phải sửa chữa, thay thế bằng phụ tùng trôi nổi với giá lên đến cả triệu đồng và Báo đã phối hợp cung cấp thông tin về hành vi của các nhóm phá xe cho công an các địa phương.

Thông tin hành vi phá xe của tiệm ông Thước, những người liên quan ở Long Thành (Đồng Nai) và các tiệm sửa xe thất đức khác sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh chi tiết trong tuyến bài điều tra trên các số báo tiếp theo.