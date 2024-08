Bắt nhanh kẻ cướp giật điện thoại của cô gái ở Gò Vấp 29/08/2024 19:19

(PLO)- Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xác định, bắt kẻ cướp giật điện thoại của cô gái chỉ sau chưa đầy 24 giờ nhận tin.

Ngày 29-8, Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an quận Bình Tân bắt Trần Quang Trung (SN 1997, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), LHH (SN 1996; ngụ tỉnh Bạc Liêu), Phùng Văn Sỹ (SN 1988; ngụ Phường 15, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Trước đó, khoảng 23 giờ 30, ngày 27-8, khi đang sử dụng điện thoại trong lúc đợi bạn tại đầu hẻm 125 Lê Hoàng Phái (Phường 17, quận Gò Vấp) chị NNT (SN 2001, ngụ quận 4) bị một thanh niên điều khiển xe gắn máy áp sát, cướp giật rồi tẩu thoát.

Trung và Sỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, ban Chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng truy bắt đối tượng gây án; đồng thời trao đổi, phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM và PC02 truy xét.

Lần theo dấu vết và chỉ sau chưa đầy 24 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã xác định được nghi phạm. Khuya ngày 28-8, đơn vị phối hợp ập vào nhiều địa điểm bắt Trung, H, Sỹ về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, do không có tiền tiêu xài nên Trung nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 27-8, Trung chạy xe máy rảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp để tìm “con mồi”, khi xe chạy ngang đầu hẻm 125 Lê Hoàng Phái, Trung thấy cô gái trẻ đang sử dụng điện thoại nên áp sát, cướp giật rồi tháo chạy tốc độ cao.

Công an quận Gò Vấp đã trao trả điện thoại cho chị T. Ảnh: CA

Sau đó, Trung đến thuê phòng tại Khách sạn ở đường Vành Đai Trong (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) rồi liên hệ bán điện thoại vừa cướp giật được cho Sỹ.

Sỹ dù biết rõ đây là điện thoại do Trung cướp giật được mà có vì bị khóa iCloud và mật khẩu nhưng vẫn đồng ý mua. Sau đó, Trung đã mua ma tuý để sử dụng cùng LHH.