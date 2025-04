Quảng Ngãi chỉ đạo 'nóng' xác minh 'công trường' hút trộm cát trên sông Trà Khúc 08/04/2025 16:32

Chiều 8-4, trao đổi với PLO, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc sau phản ánh của Báo.

Cận cảnh hút trộm cát trên sông Trà Khúc vào chiều 15-3. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi tiếp nhận thông tin về phản ánh "công trường hút trộm cát trên sông Trà Khúc" đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM (ngày 8-4), ông đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo văn bản gửi các đơn vị vào cuộc xác minh, xử lý. Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng xác minh, xử lý nội dung báo phản ánh.

Nhóm sa tặc hoạt động rầm rộ trong đêm.

Cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Mai Bảo Nghĩa, Trưởng Công an xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi thông tin từ ngày 15-3, công an xã đã bắt quả tang hai xe tải, một xe ba bánh vận chuyển cát trái phép và ba bè hút cát công suất lớn.

Phối hợp với Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang hai xe tải và bốn ba gác vận chuyển cát trái phép.

“Ngay sau chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, công an xã tăng cường tuần tra, xử lý, phá vỡ hai tuyến đường đấu nối mà sa tặc sử dụng”, vị này cho biết.

Sau khi hút trộm, cát sẽ được chuyển lên xe ba bánh chở đi tiêu thụ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Như báo Pháp luật TP.HCM phản ánh, trên sông Trà Khúc đoạn công trình thi công xây dựng kè chống sạt lở, kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đường dẫn vào công trình được sa tặc sử dụng làm đường xuống điểm khai thác cát trộm.

Các ghe tập trung hút trộm cát hoạt động rầm rộ trên sông Trà Khúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Giữa tháng 3-2025 các ghe tập trung hút trộm cát, hoạt động rầm rộ trên sông Trà Khúc.

Nhiều thời điểm, số ghe tập trung rút ruột sông Trà Khúc tại khu vực này lên đến hàng chục chiếc.

Các nhóm khai thác cát này hoạt động liên tục từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Cát sau khi được hút sẽ chuyển lên các xe ba gác chở đi tập kết tại các bãi cát lậu trong khu dân cư thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi.

Sau đó, số cát hút trộm này được chuyển lên các xe tải đi tiêu thụ.