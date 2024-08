3 tiệm phá xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Dĩ An và TP Thủ Đức đóng cửa, trả mặt bằng 24/08/2024 12:49

Liên quan phóng sự “Các chiêu trò phá xe trên Quốc lộ” phản ánh các tiệm phá xe trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 14, theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 24-8 có ba tiệm sửa xe đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng.

Clip Ba tiệm phá xe trên Quốc lộ 1 đóng cửa, trả mặt bằng.

Tại Quốc lộ 1 đoạn qua TP Dĩ An có 2 tiệm sửa xe của ông Đàm Văn Long và Mai Văn Hòa đã đóng cửa.

Tiệm của Mai Văn Hòa treo hai tấm biển cho "thuê ki ốt không cho thuê sửa xe máy".

Các tiệm này đã có hành vi hỏng lốp, ruột xe, cao su đùm rồi ép khách hàng thay mới và đã xuất hiện trong phóng sự của Pháp Luật TP.HCM.

Tiệm sửa xe của ông Mai Văn Hòa đã đóng cửa, chủ nhà cho biết ông Hòa đã trả mặt bằng từ khoảng 5 ngày trước.

Liên hệ với chủ nhà, phóng viên được cho biết Mai Văn Hòa đã trả mặt bằng vào khoảng 5 ngày trước và rời đi đâu không rõ. Chủ nhà cũng cho biết được công an vận động không cho người thuê nhà mở tiệm sửa xe.

Với tiệm của Đàm Văn Long cũng trong tình trạng đóng kín cửa, tháo bảng hiệu. Trước nhà cũng treo biển cho thuê mặt bằng. Theo tìm hiểu của PV, tiệm này đóng cửa cho thuê mặt bằng từ khoảng ngày 15-8.

Bảng cho thuê mặt bằng treo trước tiệm ông Đàm Văn Long.

Ở tiệm sửa xe gần cầu vượt Gò Dưa từng được PV ghi nhận có ông Mai Văn Cường phá xe, tiệm này cũng đóng cửa và trả mặt bằng.

Người hàng xóm cho biết từ sau khi Cường được mời lên công an thì sau đó người này trở về và đóng cửa, trả mặt bằng.

Tiệm sửa xe từng được ghi nhận có ông Mai Văn Cường phá xe của khách đóng cửa nhiều ngày trước.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp với Công an các địa phương gồm Công an TP Thủ Đức, Công an TP Dĩ An để cung cấp thông tin về các tiệm phá xe nêu trên. Công an ngay sau đó đã bắt quả tang, kiểm tra các tiệm sửa xe này.

Đến ngày 24-8, cả ba tiệm phá xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Dĩ An và TP Thủ Đức đã đóng cửa, trả mặt bằng.