Các chủ tiệm phá xe trên Quốc lộ 51 thừa nhận hướng dẫn trẻ em rút dây mobin sườn 25/08/2024 06:51

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 10-8, các trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước (tiệm phá xe trên Quốc lộ 51 đoạn qua xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi phá xe vẽ bệnh để lấy của chị TTT (ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) để chiếm đoạt số tiền 2.250.000 đồng.

Đỗ Bá Thước thừa nhận hành vi phá xe rồi vẽ bệnh, lừa tiền khách vào tiệm. Ảnh: NHÓM PV

Tại công an Long Thành, Đỗ bá Thước đã khai nhận toàn bộ hành vi phá xe, vẽ bệnh của mình.

Cùng thời điểm, cách tiệm Thước khoảng 50 mét, Công an huyện Long Thành cũng bắt quả tang ông Nguyễn Văn Đông (SN 1985) đang lấy 700.000 đồng của khách sửa xe. Đông là anh em cột chèo với Đỗ Bá Thước.

Tại công an, Đông thừa nhận việc rút mobin sườn khách vào bơm xe, vá lốp, uống nước, sau đó "vẽ bệnh" để thay thế linh kiện trôi nổi lấy tiền.

Nguyễn Văn Đông tại cơ quan Công an. Ảnh: NHÓM PV

Theo ông Đông, hành vi rút mobin sườn của khách vào quán rồi loang tin hư xe, ép sửa chữa với số tiền lớn đã được thực hiện từ nhiều năm trước đây. Theo ông Đông là từ 2018.

Đông thừa nhận, xe nếu bị hư các bộ phận như bi nồi, dây curoa thì cũng không liên quan đến việc xe không nổ được máy. Đông cũng thừa nhận rằng các bé trai là con, cháu của Đông cũng tham gia vào quá trình phá xe của khách. “Cho các cháu nhìn các bố, các bác, các cậu rồi học theo”, Đông khai và cho hay nhận biết được hành vi trên là vi phạm pháp luật.

Hai con trai ông Đông trong một lần phá xe của khách mà phóng viên ghi nhận được. Ảnh: NHÓM PV

Người này cũng mô tả cách thức hoạt động của các bé trai: “Khi có khách ghé vào uống nước, sẽ cho con tiếp cận và rút dây mobin sườn. Khi khách ra đề máy không nổ thì sẽ tiếp cận hỏi hết bình hay sao đẩy qua em kiểm tra cho. Tuy nhiên không phải xe nào cũng làm”.

Với bé Đỗ Quang Tr (con trai ông Thước), thì làm theo hướng dẫn của cha mình để thực hiện hành vi phá xe trên Quốc lộ 51. Bé này cho biết, các xe bị phá thường là xe dòng Honda Vision.

Vợ và con trai ông Thước tại cơ quan Công an. Ảnh: NHÓM PV

Trong khi đó, con gái ông Thước cho rằng biết cha mình phá xe...

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải phóng sự “Các chiêu trò phá xe trên Quốc lộ”. Trong đó, phản ánh một dãy quán cà phê võng, quán ăn kết hợp sửa xe dùng chiêu trò rút dây mobin sườn để phá hỏng xe của khách. Sau đó, những người này ép sửa với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Không những vậy, các nhóm phá xe này còn sử dụng trẻ em giúp sức để phá xe của khách.

Một quán cà phê võng, phở kiêm phá xe trên Quốc lộ 51. Ảnh: NHÓM PV

Các quán nước này nằm ở cả hai chiều Quốc lộ 51 đoạn cách ngã ba Nhơn Trạch khoảng vài trăm mét và có họ hàng với nhau. Suốt nhiều năm qua, hàng loạt người đi đường đã trở thành nạn nhân của nhóm phá xe này.

Công an huyện Long Thành đã mời làm việc nhiều người là họ hàng của ông Thước để xử lý.