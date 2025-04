Cướp giật vé số ở TP.HCM chạy xuống Long An thì bị bắt 08/04/2025 22:12

Tối 8-4, Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết đã bàn giao Hoàng Văn Lợi (38 tuổi, xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cùng tang vật cho Công an phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hoàng Văn Lợi bị công an bắt giữ khi đang tẩu thoát qua địa bàn thị trấn Bến Lức. Ảnh: LH

Trước đó, Công an thị trấn Bến Lức nhận thông báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Long An về việc một nghi phạm cướp giật ở quận 7 đang trên đường tẩu thoát về miền Tây trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Bến Lức.

Công an thị trấn Bến Lức phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng chốt chặn trên quốc lộ 1.

Chiếc xe máy Lợi dùng để cướp giật vé số rồi tẩu thoát. Ảnh: LH

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị trấn Bến Lức phát hiện một người điều khiển xe máy 37L1- 729.89 tại khu phố 9, thị trấn Bến Lức giống như tin báo, lực lượng đã chốt chặn, bắt giữ.

Qua làm việc, người này khai tên Hoàng Văn Lợi vừa thực hiện hành vi cướp giật vé số tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, đang trên đường tẩu thoát xuống miền Tây thì bị bắt.

Công an thị trấn Bến Lức đã bàn giao Lợi cho Công an phường Tân Phong thụ lý theo thẩm quyền.