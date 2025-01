Bắt nhanh kẻ cướp vé số của cụ bà 70 tuổi ở An Giang 12/01/2025 16:40

Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phước (35 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 9-1, bà Võ Thị Bé Ba (70 tuổi) đã đến trình báo tại Công an phường Mỹ Long về việc bị một nam thanh niên cướp vé số. Bà Ba cho biết trong lúc bà đang bán vé số thì một nam thanh niên chạy xe mô tô đến hỏi mua. Khi bà đưa 213 tờ vé số để người này chọn, đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Bà Ba cố gắng đuổi theo nhưng không may bị té ngã xuống đường.

Nguyễn Văn Phước bị tạm giữ hình sự vì cướp vé số của cụ bà 70 tuổi.

Hình ảnh trích xuất camera ghi lại cảnh Phước cướp 213 tờ vé số của người già. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của người dân xung quanh. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phước.

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi cướp giật vé số từ bà Ba, Phước đã mang đi bán lại để lấy tiền tiêu xài cá nhân.