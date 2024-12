Thiếu tướng Mai Hoàng chủ trì lễ khánh thành hệ thống giám định ADN tại TP.HCM 23/12/2024 20:33

(PLO)- Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ khánh thành hệ thống giám định ADN.

Chiều 23-12, Công an TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ. Ảnh: CA

Tham dự buổi Lễ có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện Trưởng Viện Khoa học hình sự; đại diện lãnh đạo Viện Khoa học hình sự, các Phòng, Trung tâm thuộc Viện và Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ trong Công an TP.

Giám định ADN là lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự có yêu cầu khoa học kỹ thuật cao, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc truy nguyên tội phạm, điều tra khám phá các vụ án hình sự. Việc giám định ADN giúp xác định danh tính nạn nhân, nghi phạm trong các vụ án phức tạp, đặc biệt đối với các vụ án không có nhân chứng hoặc bằng chứng rõ ràng.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám định ADN hình sự, Công an TP luôn đặt ra mục tiêu triển khai lĩnh vực giám định ADN và nỗ lực thực hiện trong nhiều năm nay.

Việc trang bị, lắp đặt hệ thống giải trình tự ADN 8 mao quản hiệu SeqStudio Flex (Mỹ) là nguồn bổ sung quan trọng, giúp Công an TP hoàn thiện hệ thống máy giám định ADN, chính thức triển khai lĩnh vực giám định ADN.

Công an TP.HCM cho biết đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực điều tra và giải quyết các vụ án. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, hệ thống giám định được khánh thành đồng nghĩa với việc các công tác giám định ADN sẽ được thực hiện trực tiếp tại Công an TP, rút ngắn thời gian phân tích, giám định, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an TP xử lý các vụ việc nhanh hơn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP, cảm ơn sự hỗ trợ rất lớn trong triển khai lĩnh vực giám định ADN từ đào tạo nguồn nhân lực đến trang bị máy móc thiết bị của Viện Khoa học hình sự.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ mong muốn Viện Khoa học hình sự sẽ tiếp tục quan tâm, triển khai mở rộng nhiều lĩnh vực giám định khoa học kỹ thuật cao khác nhằm nâng cao hiệu quả điều tra khám phá tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.