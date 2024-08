Thiếu tướng Mai Hoàng trao quyết định khen thưởng vụ phá đường dây ma túy, sản xuất tiền giả 01/08/2024 21:56

Chiều 1-8, tại trụ sở Công an quận 6, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao Quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an TP.HCM cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua trái phép chất ma túy; sản xuất lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ do Phan Thảo Diễm Nhi (SN 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cầm đầu.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi trao Quyết định khen thưởng. Ảnh: CATP

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Mai Hoàng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an quận 6; Công an quận 5; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04); Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP.HCM và Tổ công tác 363, Công an quận 5 trong việc phá đường dây do Nhi cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin của Tổ công tác 363, Công an quận 5 về đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại Công viên Phú Lâm (phường 13, quận 6), Công an quận 6 đã truy xét, đấu tranh mở rộng và khám phá thành công vụ án.

Thiếu tướng Mai Hoàng trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phá án. Ảnh: CATP

Theo Công an TP.HCM, quá trình đấu tranh vụ án gặp nhiều khó khăn do lượng thông tin ít ỏi. Các đối tượng sử dụng căn cước của người khác để hoạt động. Khi bị bắt, các đối tượng quanh co chối tội, che giấu nguồn gốc của ma túy và đồng phạm.

Với tinh thần tấn công tội phạm, quyết tâm “không đánh khúc giữa, bắt toàn bộ đường dây và chủ mưu cầm đầu”, Công an quận 6 đã phối hợp với Công an quận 5, PC04, PC09… thu thập thông tin, mật phục; theo dõi nắm bắt quy luật, phương thức hoạt động của nhóm nghi phạm.

Các đại diện đơn vị tham gia phá án được khen thưởng. Ảnh: CATP

Các đơn vị phối hợp đã triệt phá nhóm chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 11 đối tượng; thu hơn 13,5 kg ma túy (2.100 viên thuốc lắc và 12,3 kg ma túy tổng hợp các loại), một quả lựu đạn, một khẩu súng ngắn và 12 viên đạn…

Ngoài ra, Công an quận 6 truy xét phát hiện và thu giữ bốn tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng từ Lê Phan Huy. Qua đấu tranh, Huy thừa nhận hành vi sản xuất tiền giả.

Theo Công an TP.HCM, thành tích này không chỉ kịp thời ngăn chặn, không để khối lượng lớn ma túy đi ra thị trường mà còn khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tạo dư luận tốt, nâng cao uy tín của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.