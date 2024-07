Hình sự bắt nhanh thanh niên cướp giật iPhone 15 ở quận 3 31/07/2024 15:22

(PLO)- Công an quận 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai thanh niên chuyên đi cướp giật iPhone của người dân.

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM bắt giữ Phan Minh Huy (24 tuổi, ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM; là nhân viên giao hàng) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 22-7, chị ĐTKC (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) khi đang đứng trước hẻm trên đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 thì bị một nam thanh niên mặc đồ GrabBike đi xe máy không rõ biển số áp sát, cướp giật iPhone 15 ProMax cầm trên tay.

Thuận (bên trái) và Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 3 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt được Huy vào ngày 26-7 và thu giữ tang vật liên quan.

Trước đó, Công an quận 3 cũng đã bắt Đàm Hữu Thuận (sinh năm 1979, ngụ phường 11, quận 5) cùng về hành vi cướp giật tài sản. Thuận từng ba lần đi tù về cùng tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thuận còn khai thêm đã thực hiện hai vụ cướp giật khác trên địa bàn.

Công an đã thu hồi chiếc iPhone do Huy cướp giật, trả lại cho nạn nhân. Ảnh: CA

Cụ thể, khuya ngày 12-7, người này giật một chiếc iPhone 12 ProMax của cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Ngày hôm sau, Thuận tiếp tục giật một iPhone 14 ProMax trên đường Lê Quý Đôn, quận 3.

Hai ngày sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận 3 phối hợp với Phòng CSHS Công an TP.HCM đã bắt được Thuận.

Công an cũng trao trả lại tài sản bị mất cho các nạn nhân. Nhận lại chiếc iPhone tưởng chừng bị mất, một nạn nhân gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSHS Công an quận 3, Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc, bắt được nghi phạm, giúp giữ bình yên cho cuộc sống người dân.