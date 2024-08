Bộ Trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang có buổi làm việc với Công an TP.HCM 01/08/2024 15:41

(PLO)- Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ, đến thăm, làm việc với Công an TP.HCM, sáng 1-8.

Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an; cùng các lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Về phía TP.HCM, tham dự buổi làm việc có ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Về phía Công an TP.HCM có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ báo cáo tóm tắt về kết quả các mặt công tác công an trong sáu tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM trong nửa đầu năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đoàn công tác của Bộ Công an mong muốn lắng nghe kiến nghị của Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ để Đoàn công tác nắm bắt, nghiên cứu tháo gỡ, hỗ trợ để hoạt động của CATP được tốt hơn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong nửa cuối năm 2024.

Bộ Trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP đã có báo cáo tóm tắt về kết quả các mặt công tác như đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC... trên địa bàn.

Về công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, CATP đã chủ động triển khai nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố các kế hoạch, quyết sách giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngay từ đầu năm 2024, CATP đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, từ đó đã xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an TP đã tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm hoạt động băng nhóm, các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các chuyên án lớn, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Trong Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, CATP tiếp tục phát huy tốt vai trò của Cơ quan thường trực trong việc tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06/TP chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA

Công an TP cũng đẩy mạnh công tác cấp, quản lý CCCD, định danh điện tử, công tác làm sạch dữ liệu; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

CATP chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hiệu quả các công tác ngành Công an gắn với công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Tam Quang nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật của CATP đã đạt được trong thời gian qua.

Lực lượng CATP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, nhạy bén, sáng tạo thể hiện cao nhất trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi tối đa cho hoạt động phát triển KT-VH-XH; hỗ trợ, phối hợp với Công an các địa phương bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân...

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá cao sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, CATP đã "Đánh nhanh, đánh mạnh, đánh trúng" nhiều đường dây, lan tỏa cả nước, kéo giảm tội phạm TTXH; củng cố kỷ cương trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...

Dịp này, Thượng tướng Lương Tam Quang cũng trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho CATP về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.