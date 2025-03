Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr. Pips 10/03/2025 13:10

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips).

Bất cứ người dân nào cũng có quyền bắt giữ.

Quá trình điều tra, công an xác định Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam nên đã khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì Thái đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT quyết định truy nã đặc biệt.

Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips thực hiện, từ ngày 30-10 đến ngày 15-11-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 31 người. Trong đó, 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ba bị can về tội rửa tiền, một bị can tội không tố giác tội phạm, một bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.