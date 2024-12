TikToker Mr Pips Phó Đức Nam: Từ du học sinh đến trùm lừa đảo tài chính 11/12/2024 16:25

Liên quan vụ bắt Phó Đức Nam (30 tuổi, tức TikToker Mr Pips), đến nay công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của Nam và đồng phạm. Tổng số tiền, tài sản phong tỏa, thu giữ ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.

Ông trùm từng đạt học bổng toàn phần

Theo công an quận Cầu Giấy, Nam có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin.

Phó Đức Nam TikToker Mr Pips tại cơ quan công an. Ảnh CA



Nam cũng có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5. Khi thương thảo với người nước ngoài, Nam có thể giao tiếp trực tiếp, không cần phiên dịch viên.

Tại cơ quan công an, Phó Đức Nam thừa nhận những hành vi phạm tội. Nam khai, việc bản thân thường xuyên khoe "nhà đẹp, xe sang" nhằm truyền sự tin tưởng cho người xem, dẫn dụ người xem bị cuốn hút vào các hình ảnh này. Từ đó, các các bị can dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo của chúng.

Từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 34 tuổi, trú tại Hà Nội) cấu kết với một nhóm người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.

TikToker Mr Pips được biết đến rất nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube.

Lê Khắc Ngọ cũng là tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr Hunter. Ngọ xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm trên thị trường.

Để tạo dựng hình ảnh nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr Hunter thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn.

Đặc biệt, Ngọ kể bản thân xuất thân từ gia đình thuần nông, từng vấp ngã trên con đường sự nghiệp. Ở tuổi 20, Ngọ nợ số tiền 2 tỉ đồng cho việc khởi nghiệp. Để truyền cảm hứng nhằm "lùa gà", Ngọ thường chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính, đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0.

TikToker này còn tổ chức các lớp học tài chính, hội thảo chia sẻ nhiều kiến thức đầu tư, làm giàu... và đưa ra nhận định về xu hướng giá vàng hay phân tích các biểu đồ giá, mô hình nên dự đoán thị trường chứng khoán trên nền tảng TikTok.

Ngọ cũng thường chia sẻ về những khoản lãi lớn kèm cam kết với nhà đầu tư về khóa học của mình "tài khoản sẽ được nhân lên đến 5 lần chỉ trong một đêm".

Khi công an bắt giữ ổ nhóm này, Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài. Cơ quan điều tra sau đó đã ra quyết định truy nã quốc tế với Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cho hay, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng các nhóm đã tổ chức nhiều hội thảo hoành tráng và các khoá đào tạo đầu tư trực tuyến online về phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ chứng khoán quốc tế, khiến cho bị hại kích thích, sẵn sàng đầu tư tiền để tham gia.

Nhiều nạn nhân mất hàng tỉ đồng vì muốn giàu có

Công an quận Cầu Giấy cho biết, hiện đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỉ đồng.

Điển hình trong số các bị hại là BNL (22 tuổi, ở Quảng Ninh). L là sinh viên, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, nam thanh niên biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền.

Vì muốn giàu có được như Phó Đức Nam, khoảng đầu tháng 6-2024, L nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.

Phó Đức Nam giới thiệu L đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn L mua các mã cổ phiếu. Nam sinh này đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị "cháy" tài khoản.

Tổng số tiền nam sinh bị lừa đảo lên tới 8 tỉ đồng.

Một trường hợp khác, đó là anh LDL (34 tuổi, quê ở Nghệ An). Hồi tháng 5, anh LDL nhận được cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan, nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha (thuộc đường dây lừa đảo của Mr Pips).

Người này tư vấn cho L tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền, sẽ có người hướng dẫn cách chơi; là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập…

Lúc đó, anh L chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia, sau đó Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ nên L đồng ý.

Phương Lan dùng Zalo “Phương Lan” gửi lời mời kết bạn với L. và gửi cho anh nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời.

Nhiều tài sản, xe sang bị thu giữ trong vụ án. Ảnh CTV

Sau đó, Phương Lan đề nghị anh L. cung cấp Gmail, số tài khoản ngân hàng để Phương Lan tạo cho L tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com. Sau khi L nạp tiền vào sàn, ngày 6-6, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long là chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán sẽ hỗ trợ L.

Bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp 1-1 cho L. Từ đó, Hoàng Long giới thiệu và hướng dẫn anh LDL mua các mã cổ phiếu.

Anh L thực hiện tổng cộng 6 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán. Kết quả, anh bị đường dây lừa đảo chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng.

Công an cho hay, ngoài 18 bị hại có đơn trình báo, hiện còn rất nhiều nạn nhân chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền họ bị chiếm đoạt.

Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra còn gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.