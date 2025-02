Những trinh sát thầm lặng: Hóa thân đi đánh án ma túy 11/02/2025 07:22

Theo Thượng tá Lương Đình Chức, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an tỉnh Lâm Đồng: Thượng tá Phạm Văn Tơn, Phó Trưởng Phòng PC04 đã lớn tuổi nhưng sức chiến đấu ở nhịp độ rất cao. Anh Tơn không nề hà ngày đêm, một chiến sĩ cảnh sát luôn giữ lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề, có trách nhiệm với công việc.

Đóng vai thanh niên đi giao hàng

Cách đây vài tháng, chúng tôi gặp Thượng tá Tơn và kinh ngạc khi vị cảnh sát 57 tuổi đang là một chàng thanh niên đi giao hàng. Ông cho hay là đang “đánh án”.

Thượng tá Phạm Văn Tơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo Thượng tá Tơn, việc trinh sát thông thường sẽ do các cán bộ trẻ nhưng anh vẫn giữ thói quen trực tiếp xác minh, nắm bắt tổng thể vụ án, trong đó có khâu trinh sát. Cũng theo Thượng tá Tơn, tội phạm ma túy đa số là những người có tiền án, tiền sự. Hiện nay có rất nhiều đường dây ma túy mà đối tượng trang bị vũ khí, kể cả lựu đạn hay “hàng nóng” để khi cần thiết có thể đối phó với lực lượng công an.

“Ngoài lòng quyết tâm thì cán bộ, chiến sĩ phải có cả lòng say mê yêu nghề, bất chấp thời gian bởi vì nghề này khi thời cơ đến, kể cả ngày lễ, Tết vẫn phải tham gia hoàn thành nhiệm vụ”, Thượng tá Tơn nói.

Cũng theo Thượng tá Tơn, tội phạm ma túy thường do những người có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an. Lâm Đồng được tội phạm ma túy lựa chọn làm nơi tập kết để trung chuyển hoặc tiêu thụ. “Theo chỉ đạo của Bộ Công an cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh, để tránh bỏ lọt tội phạm cũng như kẻ cầm đầu có cơ hội bỏ trốn và phát sinh truy nã, khi lập chuyên án đấu tranh, ngoài nắm các đối tượng buôn ma túy ở địa phương thì Phòng PC04 phải cử Tổ công tác đi những tỉnh, thành khác để xác minh, nắm tình hình.

Chuyên án ma tuý, bắt giữ "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Anh

Như vậy, khi bắt những đối tượng vận chuyển ma túy tại Lâm đồng thì sẽ bắt được các đối tượng khác, đảm bảo truy xét đấu tranh và bóc gỡ được cả đường dây. Cắt cung, giảm cầu là mục tiêu cao nhất của lực lượng phòng chống ma túy ở Lâm Đồng”, Thượng tá Tơn cho biết.

Cắt cung, giảm cầu ma túy

Theo Thượng tá Lương Đình Chức thì Thượng tá Tơn là cán bộ được đào tạo và trưởng thành trong môi trường rèn luyện rất bài bản. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát ở Hà Nội, Thượng tá Tơn về công tác ở Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt rồi chuyển lên Phòng PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng cho đến nay.

“Tôi đánh giá đồng chí ấy là một chiến sĩ cảnh sát luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề, có trách nhiệm với công việc”, Thượng tá Lương Đình Chức

Thượng tá Phạm Văn Tơn cũng như tập thể Phòng PC04 luôn trăn trở với câu hỏi là làm sao để “cắt cung, giảm cầu” và giảm tác hại của ma túy tại Lâm Đồng.

Theo Thượng tá Tơn, công tác phòng chống ma túy gồm hai vấn đề là phòng ngừa xã hội và đấu tranh nghiệp vụ.

Vấn đề giảm cầu, Thượng tá Tơn cho rằng cần phải tuyên truyền để trang bị cho tất cả người dân hiểu về ma túy và tác hại của ma túy.

“Không phải ai cũng hiểu rõ về ma túy. Có những chất ma túy rất đời thường như ở danh mục 3 (thuốc tân dược) thì ranh giới giữa thuốc tân dược và ma túy là rất gần. Có một số chất như thuốc thú y hoặc thuốc hướng thần hợp pháp nhưng khi lưu hành không đúng quy trình lại trở thành bất hợp pháp, trở thành ma túy.

Có rất nhiều cơ quan, nhiều lực lượng xem nhẹ việc này nên chưa đánh giá đúng hậu quả, tác hại của nó nên có nhiều đối tượng lợi dụng để phạm tội”, Thượng tá Tơn cho biết.

Cùng với tuyên truyền để góp phần giảm cầu, trong những năm qua, Thượng tá Tơn đã trực tiếp triệt phá hàng chục vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó hầu hết ma tuý được mua bán và vận chuyển từ các tỉnh, thành khác về Lâm Đồng tiêu thụ.

Cũng trong hầu hết các vụ án mà thượng tá Tơn tham gia trinh sát, bắt giữ thì các đối tượng đều trang bị vũ khí để sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt.

“Cùng với sự liều lĩnh ngày càng cao, các đối tượng mua bán ma túy đều có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khiến công tác trinh sát, truy bắt gặp nhiều khó khăn”- Thượng tá Tơn chia sẻ thêm.

Điển hình là vụ bắt giữ mua bán ma túy vào năm 2023, do Nguyễn Vinh Quang (33 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cầm đầu.

Nguyễn Vinh Quang cùng đồng phạm mang 1 kg ma tuý từ Tiền Giang lên Lâm Đồng tiêu thụ

“Nhóm đối tượng này thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển và không có nơi ở cố định khi hoạt động tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các đối tượng luôn chủ động hẹn địa điểm giao ma túy và thay đổi địa điểm, thời gian hẹn liên tục, khi thấy an toàn thì yêu cầu người mua ma túy chuyển tiền trước sau đó chỉ nơi cất giấu ma túy, vì vậy gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát”, Thượng tá Tơn kể.

Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, kiên trì đeo bám liên tục trong một thời gian dài, Thượng tá Tơn đã cùng tập thể Phòng PC04 xác định nhóm của Quang đang trên đường vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Tiền Giang lên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để tiêu thụ, nên đã phối hợp với các lực lượng khác chia thành nhiều tổ công tác, đón lõng đối tượng ngay từ TP.HCM về Lâm Đồng.

Đến chiều ngày 4-1-2024, khi Quang lái ô tô đến huyện Di Linh thì công an dừng xe, áp sát và bắt giữ. Tổ công tác đã bắt 3 người, thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp…