Những trinh sát thầm lặng: 'Trinh sát điện tử'- Nơi ánh đèn không bao giờ tắt 10/02/2025 06:12

Được Ban Giám đốc giới thiệu, chúng tôi gặp Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến – Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - người có biệt danh “trinh sát điện tử”, để nghe anh kể chuyện đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Theo anh Tiến, các vi phạm, âm mưu chống phá trên không gian mạng diễn ra từng giờ, từng phút nên việc nắm chắc, xử lý tốt trên không gian mạng sẽ ngăn ngừa, xử lý… giữ an ninh trên không gian mạng

Phá tan âm mưu thâm độc của các thế lực chống phá

Tháng 4-2015, tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện hình vẽ phát tán lên mạng xã hội, có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ Đảng, Nhà nước.

Kẻ chống phá từ nước ngoài còn xúi giục khoảng 70 học sinh rải băng rôn với những khẩu hiệu xuyên tạc về lãnh tụ. Nghiêm trọng hơn, chúng đã kích động học sinh gạch chéo ảnh lãnh tụ trên tờ tiền giấy.

Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến – Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: VÕ TÙNG

Xác định sự việc có dấu hiệu tội phạm, Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến cùng Thượng tá Hoàng Anh (nay là Trưởng Phòng PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã xuống huyện Đạ Tẻh để xác minh.

Mặc dù dấu vết, chứng cứ ban đầu rất mơ hồ và ít ỏi, nhưng sau 3 ngày, Trung tá Tiến cùng đồng đội đã tìm ra người phát tán các khẩu hiệu chống phá.

Những người này khai nhận bị các đối tượng phản động lôi kéo, tham gia hội nhóm bí mật trên mạng xã hội, từ đó đã vẽ và tán phát các khẩu hiệu có nội dung xấu nói trên.

Chuyên án đấu tranh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng xác lập ngay lập tức.

Trung tá Tiến cho biết chuyên án này đã góp phần ngăn chặn và phá tan âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và các tổ chức khủng bố nước ngoài, trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp.

“Trong chuyên án, chúng tôi quan tâm hàng đầu là việc giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên, sinh viên, học sinh, đưa các em trở lại con đường và nhận thức đúng đắn, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc”- Trung tá Tiến cho biết.

Cũng theo Trung tá Tiến, đến nay sau gần 10 năm, qua rà soát, đánh giá, tất cả số học sinh, sinh viên liên quan trong chuyên án, đều trở thành công dân tốt, chưa phát hiện trường hợp nào tái phạm.

Triệt xóa nhóm chống phá trên mạng xã hội

Năm 2020, Trung tá Tiến đã phát hiện và tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo Bộ Công an, xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Công an làm việc với Dương Tuấn Ngọc để điều tra hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Trung tá Tiến cho biết nhóm chống phá này có 10 người, hoạt động trên cả nước, do một người ở Lâm Đồng làm quản trị viên trang Fanpage Facebook; có hội nhóm phản động trên mạng xã hội với khoảng 40.000 người theo dõi.

“Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng, chúng tôi phát hiện kẻ cầm đầu nhóm hoạt động chống phá là nguyên cán bộ cơ quan Nhà nước. Nhóm này hoạt động rất tinh vi, quỷ quyệt…”- Trung tá Tiến kể.

Theo báo cáo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI (2020-2025), Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến đã trực tiếp bắt, khám phá 5 vụ với 8 bị can có các hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia xảy ra tại địa phương.

“Nơi ánh đèn không bao giờ tắt”

Gần đây (từ ngày 11 đến 18-10-2024), Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI khu vực 3 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình các lực lượng luyện tập để chuẩn bị cho ngày hội thì một số tài khoản, trang, hội nhóm mạng xã hội đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc về các hoạt động liên quan đến Đại hội khỏe và Hội thi.

Những thông tin này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban Tổ chức, chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Trước đó, vào dịp lễ 30-4, 1-5, người dân TP Đà Lạt và du khách rất bất bình khi nhiều người đã đăng tải thông tin có nội dung “Đà Lạt có biến lớn, bạo động”.

“Trong quá trình công tác, Trung tá Tiến đã cùng với tập thể PA05 đánh thắng những vụ án khó, đòi hỏi tính chính xác rất cao”, Thượng tá Hoàng Anh chia sẻ.

Thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; gây hoang mang dư luận tại địa phương; ảnh hưởng đến hoạt động văn hoá, kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch.

Nhận chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Phòng PA05, Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến ngày đêm truy xét và đã triệu tập, xử lý hàng chục trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Công tác tại đơn vị được ví von là nơi “ánh đèn không bao giờ tắt”, với đặc thù riêng của an ninh mạng, Trung tá Tiến đã cùng đồng đội đảm nhận khối lượng công việc không hề nhỏ, phải thường xuyên làm việc không kể ngày đêm, duy trì ở mọi thời điểm.

Công an làm việc với nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc"

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung tá Tiến và đồng đội phải sắp xếp thời gian một cách khoa học để nắm chắc tình hình, phán đoán nhanh các tình huống, kết hợp với sự mưu trí sáng tạo, khôn khéo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến an minh mạng, tham mưu cho các cấp phát hiện sớm các vụ việc để đấu tranh, xử lý.

“Sự thành công của từng chuyên án, vụ việc cũng là động lực, niềm vui để tôi tiếp tục phấn đấu không ngừng. Tính riêng từ năm 2015 đến nay, tôi cùng đồng đội đã phát hiện, tham gia đấu tranh với hơn 300 người sử dụng mạng internet xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”, Trung tá Tiến cho biết.

Nhận xét về Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến, Thượng tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết không chỉ là một lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông mà Trung tá Tiến còn là một người đam mê và giỏi công nghệ thông tin.

“Trong quá trình công tác, Trung tá Tiến đã cùng với tập thể PA05 đánh thắng những vụ án khó, đòi hỏi tính chính xác rất cao”, Thượng tá Vũ Hoàng Anh chia sẻ.