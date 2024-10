Nhóm người phê ma túy thủ súng, đạn tại biệt thự ven sông Đồng Nai 21/10/2024 15:17

(PLO)- Công an ập vào biệt thự ven sông ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm người đang tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 21-10, Công an quận 1 bắt Ngô Trọng Ân (23 tuổi, quê TP Cần Thơ) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại biệt thự ven sông Đồng Nai.

Hồi năm 2023, Ân và “bạn nhậu” bị Công an quận 1 phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Người này sau đó bỏ trốn, thoắt ẩn thoắt hiện khi tham gia sòng bài, đá gà ở Campuchia và ở khu vực TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ân bị bắt giữ tại biệt thự ven sông  ở Đồng Nai. Ảnh: CA

Nắm được hành tung của đối tượng bị truy nã, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về Ma túy, Công an quận 1 xác lập chuyên án truy bắt Ân.

Trinh sát phát hiện Ân và những người liên quan sau khi bài bạc ở Capuchia sẽ về căn biệt thự thuê ở ven sông Đồng Nai. Đây là khu vực khó tiếp cận, người lạ vào ra rất dễ bị phát hiện.

Công an thu giữ súng đạn ở căn biệt thự ven sông. Ảnh: HT

Nhóm Ân cũng mua sắm áo phao, nghi tàng trữ vũ khí “nóng” để kịp thời chống trả hoặc nhảy sông trốn khi có động.

Hôm 9-8, từ sự hỗ trợ phối hợp của Đội 2, Phòng PA06, Công an TP.HCM và Công an TP Biên Hòa… 2 tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an quận 1 đã ập vào nơi Ân lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra. Ảnh: CA

Công an bắt Ân, phát hiện 11 nam, bốn nữ đang tổ chức sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an còn thu giữ một súng ngắn, tám viên đạn đầu cao su, một súng dài bắn đạn chì và các dụng cụ sử dụng ma túy.