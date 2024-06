Từ chiếc xe taxi, truy tìm ra vụ án cô gái bị sát hại, giấu xác trong vali ở Vũng Tàu 08/06/2024 07:05

Vừa qua, Công an TP.HCM tổ chức trao thư khen, thưởng cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh, khám phá nhanh vụ án cô gái bị sát hại giấu trong vali, bỏ trên núi ở Vũng Tàu.

Bắt nhanh kẻ giết người sau khoảng 12 giờ

Các tập thể nêu trên gồm: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) Công an TP.HCM; Phòng Cảnh sát hình sự - CSHS (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đội CSHS Công an huyện Cần Giờ và Công an xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang làm thủ tục để đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá nhanh vụ án này.

Chia sẻ với phóng viên PLO về quá trình xác minh, khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Công an tỉnh cho biết, đầu giờ chiều 22-5, Công an huyện Cần Giờ trực tiếp đến Phòng CSHS để trao đổi thông tin, đề nghị phối hợp tìm kiếm chị HTMT (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ).

Người nhà chị T cho hay, khoảng 18 giờ 18-5, chị T xin phép gia đình đi chơi với bạn nhưng qua ngày hôm sau không thấy về và cũng không liên lạc với chị được nữa.

Gia đình chị T đã trình báo công an địa phương để tìm kiếm. Qua xác minh ban đầu, chị T đi bộ ra gần nhà và lên một chiếc taxi biển số Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chính từ thông tin này, Công an huyện Cần Giờ đã thông tin, phối hợp cùng Phòng CSHS tìm kiếm chị T.

Nơi phát hiện thi thể cô gái bị giấu trong vali bỏ trên núi ở Vũng Tàu. Ảnh: CTV

Ngay lập tức, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cử các trinh sát tiến hành xác minh.

Nhờ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm được tài xế chiếc taxi đón chị T sau khi chị này rời khỏi nhà.

Qua làm việc, tài xế taxi đã thông tin được Long gọi chở Long và Huy đi qua Cần Giờ để đón chị T.

Long sống lang thang, không cố định chỗ ở tại Vũng Tàu, từng vài lần gọi xe taxi này chở đi bằng số điện thoại cá nhân, không qua tổng đài.

Sau khi đón chị T, tài xế chở cả ba về Vũng Tàu đến nhận hai phòng tại một khách sạn ở phường 2, TP Vũng Tàu (có đăng ký thông tin cá nhân). Thời điểm này khoảng gần 22 giờ đêm cùng ngày.

Lực lượng trinh sát đã đến khách sạn để xác minh. Chủ khách sạn xác nhận thông tin về việc Long đi cùng chị T thuê phòng tại đây.

Lúc này, các trinh sát đã chia thành hai mũi để tìm kiếm chị T và thông tin về Long.

Đến khoảng 3 giờ ngày 23-5, các trinh sát bắt giữ Long khi người này đang ở tại một nhà nghỉ ở TP.HCM.

Long khai nhận sự việc đã sát hại chị T và Huy là người biết và giúp sức đưa chị vào vali để phi tang.

Từ đây, công an đã khẩn trương truy tìm, bắt Huy khi người này đang ở TP Bà Rịa.

Qua các lời khai cũng như quá trình xác minh, rạng sáng 23-5, công an đã tìm thấy vali có thi thể chị T.

Mâu thuẫn sau khi quan hệ

Theo điều tra, Long từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP. Bà Rịa. Khi phạm tội Long chưa đủ 18 tuổi. Khoảng đầu năm 2023, Long đã chấp hành án xong.

Long khai nhận, sống lang thang, thuê trọ nhiều nơi, không công ăn việc làm ổn định. Long thường lên mạng và tìm những cô gái trông có tài sản để làm quen. Mục đích để chờ cơ hội trộm tài sản.

Vài tháng trước, biết thông tin của chị T, đúng ngày sinh nhật của chị, Long đã nhắn làm quen.

Qua một thời gian nói chuyện qua lại, Long hẹn chị T đi chơi Vũng Tàu. Long nói với Huy và gọi xe taxi quen chở qua Cần Giờ.

Dừng gần nhà chị T, Long đón chị rồi đi về lại Vũng Tàu. Sau khi taxi chở đến thuê phòng khách sạn xong, Long, Huy và chị T thuê hai xe đạp điện tiếp tục đi chơi.

Đến khoảng 24 giờ đêm cùng ngày thì Long và chị T về lại khách sạn trước. Long và chị T ở lại một phòng còn phòng bên cạnh sau đó Huy về ngủ.

Kẻ giết người Võ Thành Long. Ảnh: LT

Trong khoảng thời gian từ 24 giờ ngày 18-5 đến 3 giờ ngày 19-5, Long và chị T ở cùng phòng, sau đó xảy ra mâu thuẫn nên Long bóp cổ chị T tử vong.

Lúc này, Long để chị T ở trên giường, khóa cửa phòng và qua phòng của Huy ngủ, kể câu chuyện sát hại chị T cho Huy biết. Cả hai lấy đi của chị T nhẫn, dây chuyền, đôi bông tai, điện thoại.

Đến khoảng trưa ngày 19-5, Long đi đến một cửa hàng chuyên bán vali, túi xách để tìm mua vali để bỏ chị T vào trong, tìm cách vứt xác phi tang.

Sau đó Long đưa vali xuống để lên phía sau xe đạp điện rồi chở lên khu vực núi Hải Đăng (phường 2). Long chạy xe rẽ vào một đường vắng, Long dừng xe đẩy vali xuống phía dưới, cách đường khoảng 20m...

Về tài sản của chị T, cả hai bán tiêu xài cá nhân, riêng Huy giữ lại điện thoại của nạn nhân.

Huy về lại TP Bà Rịa còn Long bắt xe lên TP.HCM thuê nhà nghỉ lại để tìm việc làm cho tới khi bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.