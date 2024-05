Vụ cô gái bị giấu xác trong vali ở Vũng Tàu: Công an TP.HCM khen thưởng nhiều đơn vị 27/05/2024 19:13

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức khen thưởng 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc truy xét nhanh, bắt hung thủ vụ cô gái bị sát hại, giấu xác trong vali ở Vũng Tàu.

Ngày 27-5, tại Công an huyện Cần Giờ, Công an TP.HCM tổ chức trao khen thưởng cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh, khám phá nhanh vụ án giết người giấu xác trong vali rồi phi tang trên núi Nhỏ (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM (CATP), ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Công an TP...

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra gặp không ít khó khăn, địa điểm gây án cách xa hơn 100 km nơi cuối cùng nạn nhân xuất hiện.

Giám đốc Công an TP.HCM (giữa) trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tham gia phá án. Ảnh: CA

Với tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén trong đánh giá tài liệu, chứng cứ... chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) – CATP đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định và truy bắt thành công kẻ giết người, cướp tài sản.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ đã tổ chức khen thưởng, biểu dương bốn đơn vị tham gia phá án.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP đã trao Thư khen và tiền thưởng cho bốn tập thể, gồm Phòng PA06, Công an TP.HCM; PC02, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cần Giờ và Công an xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi khen thưởng. Ảnh: CA

Trung tướng Lê Hồng Nam ghi nhận, chúc mừng và biểu dương các đơn vị trong việc nhanh chóng tiếp nhận, xử lý tin báo và điều hành, chỉ huy truy xét... để nhanh chóng phá án.

Trong đó, Công an huyện Cần Giờ đã kịp thời, nhanh chóng phối hợp với PA06, Công an TP.HCM và PC02 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đấu tranh khám phá án sau khi tiếp nhận tin báo.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trực tiếp là PC02, Công an tỉnh đã phối hợp kịp thời, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương.

Với sự nhanh chóng, quyết liệt trên, trong vòng chưa đến 24 giờ, với lượng thông tin ban đầu khá ít, đơn vị hết sức trách nhiệm và có sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị của Công an TP.HCM, qua đó nhanh chóng bắt được hung thủ.