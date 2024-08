Kẻ sát hại tài xế xe ôm ở Long An vì thiếu 150.000 đồng trả công cho cuốc xe 04/08/2024 06:30

(PLO)- Sau 11 tiếng đồng hồ gây án, kẻ sát hại tài xế xe ôm ở Long An để cướp xe đã bị công an bắt giữ mà lý do là nghi phạm không đủ tiền để trả cho cuốc xe.

Cơ quan CSĐT Công An tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thành Dư (20 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, Long An) về tội giết người, cướp tài sản. Dư là nghi can sát hại tài xế xe ôm để cướp xe ở Long An.

Vết trượt dài của kẻ nghiện game

Theo hồ sơ vụ án, Lê Thành Dư sinh ra tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Khi được 4 tháng tuổi thì cha mẹ Dư chia tay, Dư theo mẹ về quê ngoại sinh sống tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

Dư chỉ học đến lớp 7 thì nghỉ, Dư theo mẹ lên xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa sinh sống và làm nghề thợ Sơn.

Lê Thành Dư bị bắt sau 11h giết người lái xe ôm. Ảnh: CA

Đến tháng 5-2024, do buồn chuyện gia đình Dư sống buông thả, chơi bời, lêu lổng rồi đến tiệm game trên địa bàn chơi và giúp việc tại đây.

Trong lúc làm tiệm game, Dư đã quen bạn gái quê ở An Giang, trước khi xảy ra vụ án khoảng 1 tuần thì Dư về quê bạn gái chơi. Do xảy ra mâu thuẫn nên Dư đã rủ bạn gái quay trở về Đức Hòa nhưng bạn gái không đồng ý theo Dư trở lại.

Ngày 24-4, Dư đón xe khách từ An Giang quay về, khi vừa xuống đến bến xe Miền Tây, đón xe ôm về Đức Hòa.

Qua thỏa thuận chuyến xe là 200 ngàn đồng nhưng trong túi Dư chỉ còn 50 ngàn đồng, Dư bảo với tài xế xe ôm là về tới nơi ở sẽ được người nhà thanh toán đủ số tiền.

Khi tới nơi trọ ở xã Đức Hòa Thượng thì Dư tìm mẹ để thanh toán tiền nhưng lúc này mẹ Dư không có nhà. Dư kêu người lái xe ôm chờ để Dư vào tắm rửa để tìm người quen lấy tiền trả.

Trong lúc tắm, Dư đã nảy sinh ý định sát hại bác tài xe ôm để cướp xe nên giấu con dao thái lan trong túi quần, yêu cầu người lái xe ôm chở mình đi tìm người mượn tiền để trả. Lấy nhiều lý do, Dư bắt chở đi khắp quanh khu vực huyện Đức Hòa hơn 1 tiếng đồng hồ.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị Dư cướp đem đi cầm. Ảnh: CA

Đến khoảng 22 giờ ngày 24-4, khi đang trên đường Gò Hưu, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Dư kêu người lái xe ôm chạy vào hẻm đá xanh, khi được 50 mét, thấy nơi đây vắng người Dư đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sau đó Dư nhanh chóng lấy xe máy nạn nhân đến tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Đức Hòa cầm được 900.000 đồng.

Có tiền, Dư vào tiệm game tiêu xài và chơi game, chơi hết tiền Dư về nhà nghỉ thì phát hiện chiếc xe đạp của 1 người phụ nữ gần đó không ai trông coi nên lấy đem bán cho vựa phế liệu, tiếp tục lấy tiền vào tiệm game chơi tiếp.

Hết tiền, Dư về nhà trọ nghỉ đến sáng hôm sau đến khoảng 8h ngày 25-7, Dư đi tìm người đến chuộc xe ra để bán xe máy với giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Trả tiền chuộc xe, Dư còn 300 ngàn đồng lại tiếp tục vào tiệm game để chơi game, chơi hết tiền thì Dư quay về nhà trọ nghỉ.

Đến hơn 11h, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ Dư đem về trụ sở làm việc, tại đây Dư đã nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bắt hung thủ trước khi xác định danh tính nạn nhân

Nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã nhanh chóng đến hiện trường. Xác định đây là vụ án giết người chưa rõ nguyên nhân nên Công an huyện báo cáo Công an tỉnh và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Qua khám nghiệm, nạn nhân tử vong bị với 3 vết thương, trong đó 2 nhát sau phía lưng và một nhát ở phía trước sát cổ. Ở hiện trường có một cán dao.

Xác định là vụ án mạng, các trinh sát đã tỏa ra các khu vực lân cận để tìm manh mối và danh tính nạn nhân.

Thượng tá Võ Văn Hết, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Bằng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét xuyên đêm, đến hơn 11 giờ sáng ngày 25-7 (sau 11 giờ kể từ khi tiếp nhận vụ việc), các trinh sát Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định được nghi phạm khi đang ở nhà trọ cùng mẹ ruột ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa (cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân không xa) nên tiến hành bắt giữ”.

Trong thời gian ngắn, Công an đã xác định được hung thủ trước khi xác định được danh tính nạn nhân tên là Đ.N.T (60 tuổi), quê quán ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Qua xác minh, nạn nhân làm nghề chạy Honda ôm ở khu vực bến xe miền Tây (không có đăng ký ở bến xe).

Qua làm việc, Dư đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi ra tay sát hại nạn nhân để lấy tiền tiêu xài và chơi game.