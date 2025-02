Những trinh sát thầm lặng: Cảnh sát giỏi võ bắt kẻ cướp ngân hàng 12/02/2025 06:15

Chiều ngày 7-2-2024, Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) dùng súng để cướp hơn 3 tỉ đồng của một ngân hàng trên địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Lúc này, Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đang cùng đồng đội thực hiện một nhiệm vụ khác, được huy động tham gia phá án.

Kẻ cướp liên tục thay quần áo trên đường tẩu thoát

Anh Huy cho biết hôm đó là chiều 28 Tết Giáp Thìn 2024, anh cùng đồng đội đang theo một vụ việc thì được Ban Giám đốc và lãnh đạo Phòng CSHS điều động tham gia truy bắt kẻ cướp ngân hàng.

Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy (bên phải) làm việc với Nguyễn Thành Trung. Ảnh: VÕ TÙNG

“Vụ án xảy ra ở thời điểm cận Tết, các tiểu thương mua bán rau củ quả ở huyện Đức Trọng tăng mạnh. Chính vì vậy, việc xác định kẻ gây án gặp rất nhiều khó khăn”, Đại úy Huy cho biết.

Quyết không để thời điểm vàng bắt giữ hung thủ trôi qua, anh Huy cùng đồng đội rà soát, sàng lọc hàng chục trường hợp khả nghi, cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, các trinh sát nhanh chóng xác định Nguyễn Thành Trung là kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng.

Qua xác minh nhanh, trinh sát phát hiện thời gian gần đây, Trung kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nhiều người số tiền lớn. Từ đây, chân dung kẻ gây án cùng tuyến đường tẩu thoát của người này được dựng lên.

Phán đoán hung thủ đang trên đường bỏ trốn qua Campuchia nên ngay trong đêm, Ban Giám đốc đã cử hai Tổ công tác của Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Đức Trọng lên đường truy bắt.

Về kẻ cướp, để qua mặt công an, sau khi dùng súng đe doạ nhân viên ngân hàng và cướp hơn 3 tỉ đồng, Trung còn tấn công bảo vệ rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Trung bịt mặt, đeo khẩu trang và sử dụng một chiếc xe máy đi vòng vèo, lựa chọn những nơi hẻo lánh không có camera và phi tang vật chứng, công cụ gây án.

Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy - cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự. Ảnh: VÕ TÙNG

“Trung liên tục thay đổi nhân dạng, ngoài việc chọn những cung đường không có camera, cứ mỗi lần vào một con hẻm nhỏ, Trung lại thay một bộ đồ khác”, Đại úy Huy kể lại.

Sau khi về phòng trọ vứt hết đồ đạc có liên quan khi cướp ngân hàng, Trung tìm cách trốn sang Campuchia để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thay vì tẩu thoát bằng Quốc lộ 20 xuống Đồng Nai hoặc Quốc lộ 28 qua Đắk Lắk, Trung lại chọn đường đèo Đại Ninh để xuống Ninh Thuận.

Thời điểm vây bắt, kẻ cướp rất liều lĩnh vì trước khi tẩu thoát, Trung đã nổ súng tấn công bảo vệ ngân hàng. Vì vậy, Chỉ huy lệnh cho Tổ truy bắt phải có kế hoạch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng và không thể để đối tượng trốn thoát, gây hoang mang dư luận trong những ngày Tết cận kề.

“Bám đối tượng hết cao tốc xuống địa phận tỉnh Ninh Thuận, Tổ truy bắt xác định chính xác nghi can.

Lúc này, Tổ truy bắt quyết định áp sát để nhanh chóng khống chế, bắt giữ và bảo đảm an toàn cho Tổ truy bắt và cả nghi can. Đồng chí Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng lao xuống đầu tiên, áp sát và quật ngã Trung. Khi anh em chúng tôi khống chế hoàn toàn cũng như thu giữ được số tiền Trung cướp của ngân hàng thì đối tượng này chỉ kịp nói: “Các anh nhanh quá!””, Đại úy Huy kể.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ án trên là điển hình của việc nắm chắc địa bàn để nhanh chóng xác định hung thủ. Quá trình truy bắt, lực lượng công an thể hiện nghiệp vụ vững vàng, phán đoán tình huống chuẩn xác và đặc biệt là sự quyết tâm đánh án nhanh gọn, hiệu quả.

Bám sát địa bàn, tâm huyết với ngành

Nhận xét về Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy, Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi học đại học về thì Huy bày tỏ nguyện vọng chuyển về Phòng CSHS.

Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy cùng đồng đội khống chế, bắt giữ thanh niên tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Ảnh: Cắt từ clip

“Đồng chí này rất tâm huyết với ngành công an, muốn cống hiến tuổi trẻ của mình cho ngành nên đã xin về Phòng CSHS để phù hợp với năng lực và sở trường. Với tâm thế vui vẻ và háo hức, khi về Phòng CSHS, Huy đã có nhiều cống hiến cho đơn vị.

Đại úy Huy là một người có năng lực và trình độ, luôn bám sát địa bàn, tham mưu lập chuyên án để đấu tranh với tội phạm”, Thượng tá Kiên nói.

Đại úy Huy tham gia rất nhiều chuyên án, trực tiếp bắt nhiều nghi can. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo Thượng tá Đặng Văn Kiên, từ năm 2019 đến nay, Đại úy Huy tham gia rất nhiều chuyên án, trong những chuyên án đó, Huy nhiều lần là người tìm ra đầu mối để xác lập chuyên án.

“Chưa kể khi nhận nhiệm vụ, đồng chí ấy rất có trách nhiệm. Huy không kể ngày đêm luôn giám sát công việc cũng như bám sát đối tượng để đạt hiệu quả công tác. Dường như, đồng chí này sinh ra là để làm lính hình sự”- Thượng tá Kiên vui vẻ nói.