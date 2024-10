Công an ở Lâm Đồng: Không để nông dân tức tưởi vì vườn cà phê bị trộm 30/10/2024 15:25

(PLO)- Cùng với việc tuần tra, mật phục canh giữ các vườn cà phê sắp thu hoạch cho người dân, công an còn tăng cường bám địa bàn, nhân khẩu đến hái thuê cà phê... để ngăn ngừa các loại tội phạm khi mùa cà phê sắp thu hoạch.

Tối 29-10, chúng tôi đến xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để theo chân Công an huyện Bảo Lâm tuần tra, mật phục phòng chống trộm cà phê.

Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Công an xã Lộc Nam tuần tra tất cả tuyến đường có vườn cà phê của người dân. Ảnh: VÕ TÙNG

Mật phục để canh trộm vườn cà phê

Dù chỉ mới lác đác chín bói nhưng vườn cà phê khoảng 4 ha của ông NTB ở thôn 7, xã Lộc Nam nằm trong nhóm nguy cơ bị mất trộm nên ngoài việc tuyên truyền và yêu cầu gia đình chủ động canh giữ, Công an xã Lộc Nam đã cử một tổ công tác bao gồm công an chính quy và lực lượng an ninh trật tự cơ sở mật phục.

Cuối tháng 10-2024, huyện Bảo Lâm đang bước vào mùa lạnh, nhiệt độ càng về khuya càng xuống thấp nhưng 5 chiến sĩ công an và lực lượng ANTT cơ sở vẫn quyết tâm bám vườn, chòi canh của người dân để mật phục, bắt giữ kẻ gian đang có ý định nhắm đến vườn cà phê của gia đình ông NTB.

Công an mật phục tại một số vườn cà phê có nguy cơ bị trộm. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại úy Vũ Trường – Phó Trưởng Công an xã Lộc Nam cho biết để đảm bảo hiệu quả nhất trong việc phòng ngừa và đấu tranh với nạn trộm cắp cà phê, ngoài việc tuần tra tất cả các khu vực có cà phê của người dân vào ban đêm, Công an xã Lộc Nam còn chủ động cử lực lượng mật phục ở một số địa bàn có nghi vấn trộm cắp để kịp thời ngăn chặn tội phạm.

Theo lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm, giá cà phê năm nay tiếp tục tăng cao, báo hiệu một vụ mùa bội thu cho nông dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Chính vì vậy, việc bảo vệ tài sản là cà phê cho người dân được chính quyền, công an các địa phương rất quan tâm.

Công an huyện Bảo Lâm tuần tra xuyên đêm trong suốt mùa người dân thu hái cà phê. Ảnh: VÕ TÙNG

Thiếu tá Trần Văn Doanh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bảo Lâm thông tin đầu vụ mùa cà phê năm ngoái, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) bắt quả tang 2 người đi xe máy chở theo 2 bao cà phê nặng 81 kg vừa hái trộm từ xã Lộc Quảng đến một điểm thu mua cà phê trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng để bán.

Việc lợi dụng mùa vụ để hái trộm cà phê đã từng được ghi nhận trên địa bàn, trong khi nếu tính giá hiện tại, 2 bao cà phê này có giá trị gần 10 triệu đồng.

Chính vì vậy, thiếu tá Doanh cho biết ngay từ tháng đầu 10-2024, Công an huyện Bảo Lâm đã xây dựng kế hoạch để phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp cà phê.

Nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm

Cũng theo thiếu tá Trần Văn Doanh, vào mùa thu hái cà phê, huyện Bảo Lâm dự kiến thu hút hàng ngàn lao động mùa vụ từ các tỉnh khác đến hái thuê cà phê. Cùng với đó, công an địa phương nhận thấy có dấu hiệu của nạn trộm cắp tài sản và các tệ nạn xã hội khác lợi dụng mùa vụ cà phê để hoạt động.

Công an nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình. Ảnh: VÕ TÙNG

"Song song với việc tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản, Công an huyện Bảo Lâm đã thành lập tổ công tác liên lực lượng tuần tra tất cả tuyến đường làng, ngõ xóm vào ban đêm" - thiếu tá Trần Văn Doanh cho biết thêm.

Tại xã Lộc Nam, trao đổi với phóng viên sau buổi tuần tra, đại uý Vũ Trường cho biết ngoài việc kiểm tra, nắm vững tạm trú tạm vắng, Công an xã còn mời những người có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản để giáo dục, răn đe. Đồng thời rà soát tất cả các điểm mua bán cà phê có nghi vấn mua bán cà phê trộm cắp, yêu cầu các điểm thu mua này tuyệt đối từ chối mua cà phê khi không xác định rõ nguồn gốc.

Công an xã Lộc Nam phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở tuần tra, bảo vệ vườn cho người dân trong mùa cà phê 2024. Ảnh: VÕ TÙNG

Huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương có diện tích trồng cà phê lớn của tỉnh Lâm Đồng. Huyện này có khoảng 30.000 ha với sản lượng cà phê hàng năm ước khoảng 100.000 tấn.

Cùng với sầu riêng và chè, cà phê đang là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao cho nông dân huyện Bảo Lâm.

Mùa cà phê - mùa vui của nông dân trên cao nguyên xanh. Ảnh: VÕ TÙNG

Trao đổi với PLO, thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã sớm có kế hoạch để chỉ đạo, phân công các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường bám địa bàn để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Đồng thời, xây dựng các mô hình tự phòng tự quản, tăng cường phối hợp các lực lượng để tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó đặc biệt lưu ý phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp cà phê của người dân trong mùa thu hoạch cuối năm.

“Chúng tôi quyết tâm không để nông dân huyện Bảo Lâm phải khóc tức tưởi khi vườn cà phê sắp thu hoạch lại bị kẻ gian tuốt sạch” - thượng tá Đậu Xuân Bảo nói thêm.