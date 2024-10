Giá cà phê tăng cao, công an lập chốt tuần tra xuyên đêm trên nương rẫy 25/10/2024 17:43

(PLO)- Trước việc giá cà phê tăng cao, công an ở Đắk Lắk đã lập chốt trực, tuần tra xuyên đêm trên nương rẫy để bảo vệ vụ mùa cho nông dân.

Trao đổi với PLO, ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã triển khai nhiều phương án để bảo vệ mùa thu hoạch cà phê cho bà con trên địa bàn.

Mừng vì giá cao, lo vì trộm nhiều

Tìm về xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, PLO ghi nhận nơi đây có những nương rẫy cà phê xanh rì, ngút mắt. Hiện cà phê đang chín bói. Những trái cà phê chín đỏ, mọng nước trên cành báo hiệu vụ thu hoạch cà phê sắp bắt đầu.

Cà phê ở Đắk Lắk đang chín bói. Ảnh: M.C

Trên rẫy cà phê, người dân í ới gọi nhau, người phát quang bụi rậm, người gia cố lại hàng rào, ai cũng vui vì năm nay giá cà phê tiếp tục giữ ở mức cao.

Vừa buộc lại hàng rào thép gai trên rẫy, anh Y Phách Ktla (ngụ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar), vừa kể nhiều năm trước, trên địa bàn từng xảy ra tình trạng kẻ gian trộm cắp cà phê, gây thiệt hại cho người dân.

Năm nay, giá cà phê tăng cao, anh Y Phách lo bị trộm cắp nên rào thép gai phía rẫy giáp với đường để đề phòng.

“Mùa này giá cà phê cao, việc trộm cắp vặt khó tránh khỏi. Vì vậy, tôi gia cố lại hàng rào, bảo vệ tài sản”, anh Y Phách nói.

Người dân ở xã Ea Tul lắp camera an ninh trên rẫy cà phê. Ảnh: T.T

Cũng lời anh Y Phách, gia đình anh có 2 ha cà phê. Năm nay giá cao, anh hy vọng sẽ thu được 4 tấn cà phê, có một khoản kinh phí để trang trải cuộc sống, tu sửa lại nhà cửa.

Cách rẫy anh Y Phách khoảng 1 km, gia đình ông Y Tôn Byă (40 tuổi, cùng ngụ xã Ea Tul), đang phát quang cỏ dại, bụi rậm trong rẫy cà phê, sẵn sàng cho vụ thu hoạch cận kề.

Theo ông Y Tôn, những đêm gần đây, ông cùng bà con sắm sửa đèn pin mới, thay nhau túc trực, tuần tra trên nương rẫy để bảo vệ cà phê.

“Nông dân chúng tôi làm được hạt cà phê rất cực khổ. Năm nay giá cà phê cao, giờ sắp vào vụ thu hoạch nên tôi phải cảnh giác cao độ”, ông Y Tôn nói.

Theo ghi nhận của PLO, ngoài việc làm hàng rào tạm bằng lưới B40, dây théo gai, một số hộ có điều kiện kinh tế khá giả hơn tại xã Ea Tul đã làm hàng rào kiên cố hoặc lắp camera để giám sát quanh nương rẫy.

Điển hình, tháng 7-2024, ông Y Hân Niê (ngụ xã Ea Tul) đã đầu tư hơn 20 triệu đồng, lắp hai camera an ninh giám sát diện tích 2 ha cà phê trồng xen sầu riêng, bơ, tiêu của mình.

Công an viên tuần tra, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác. Ảnh: T.T

Theo lời ông Y Hân, nhà ông cách rẫy gần 2km. Trước đây, kẻ gian thường hái trộm cà phê nhưng ông không xác định được thủ phạm.

“Giờ có camera, tôi ở đâu cũng quan sát được nương rẫy. Việc đầu tư camera tốn kém nhưng tiện lợi, hiệu quả. Tính đi tính lại, việc lắp camera cũng đỡ tốn hơn xây hàng rào kiên cố”, ông Y Hân nói.

Công an lập chốt, cùng dân tuần tra xuyên đêm

Theo Thiếu tá Y Kiêm Mlô, Phó trưởng Công an xã Ea Tul, những năm trước trên địa bàn xã thường xảy ra các vụ trộm cắp cà phê.

Từ năm 2021 đến nay, Công an xã Ea Tul đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình “Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê” để hỗ trợ người dân bảo vệ nông sản.

Công an lập chốt, thường xuyên tuần tra để bảo vệ mùa cà phê cho người dân. Ảnh: C.A

Theo đó, Công an xã Ea Tul bố trí hai chốt trực xuyên đêm tại khu vực nương rẫy thuộc hai buôn, nơi trước đây thường có tình trạng trộm cắp cà phê.

“Ở các chốt trực, ngoài công an chính quy còn có dân quân, lực lượng an ninh cơ sở. Ngoài ra, khi tuần tra, công an chúng tôi cũng kết hợp với người dân để nâng cao hiệu quả”, Thiếu tá Y Khiêm nói.

Cũng lời Thiếu tá Y Khiêm, từ khi triển khai “Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê” đi vào hoạt động, nạn trộm cắp cà phê trên địa bàn bị đẩy lùi. Nhờ đó, bà con rất ủng hộ, hưởng ứng với cách làm của công an xã.

Thiếu tá Y Kiêm nói: “Thi thoảng, bà con đem tới chốt trực cho anh em gói mì, quả trứng gà để anh em ăn khuya và động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Chúng tôi vui vì mô hình hiệu quả, được bà con ủng hộ”.

Ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul, cho biết toàn xã có hơn 4.200 ha cà phê. Trong đó, có nhiều khu vực nương rẫy cách xa khu dân cư, đường đi lại khó nên bất lợi trong việc trông coi.

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch cà phê. Ảnh: M.C

Vẫn lời ông Bất, thời gian qua địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con trên địa bàn tự có biện pháp bảo vệ nông sản trước, trong và sau thu hoạch.

Qua đó, một số người dân làm chòi canh gác, gia cố hàng rào, lắp camera, lập nhóm tự quản thay nhau tuần tra, bảo vệ cà phê, đặc biệt là vào ban đêm.

“Giá cà phê cao tất nhiên sẽ có tình trạng trộm cắp cà phê. Ngoài việc tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, chúng tôi cũng thực hiện nhiều phương án để hỗ trợ bà con. Trong đó, mô hình Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê đã mang lại hiệu quả thiết thực, được đánh giá cao", ông Bất nói.