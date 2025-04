Đang dọn dẹp mộ cho chồng, 1 phụ nữ bị cướp dây chuyền và bông tai vàng 13/04/2025 14:35

Ngày 13-4, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Nhật (34 tuổi, trú quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Thức (38 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội cướp tài sản.

Trước đó, chiều 1-4, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị BTN (49 tuổi, trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) về việc bị cướp.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, khi chị đang dọn dẹp mộ cho chồng tại nghĩa trang Đường Rồng (xã Tân Hương, huyện Ninh Giang) thì bị hai kẻ khống chế, cướp đi sợi dây chuyền và đôi bông tai vàng. Tổng trị giá tài sản khoảng 32 triệu đồng.

Đoàn Văn Nhật, kẻ cướp trang sức vàng của chị N khi người này đang dọn dẹp mộ cho chồng tại nghĩa trang. Ảnh: CAHD

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, xác định Đoàn Văn Nhật và Phạm Văn Thức là hai kẻ thực hiện vụ cướp tài sản trên nên truy bắt.

Tại cơ quan công an, hai kẻ này khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lợi dụng lúc nghĩa trang Đường Rồng vắng vẻ, phát hiện thấy chị N đeo trang sức nên đã khống chế, cướp dây chuyền và bông tai vàng.

Sau đó, Nhật và Thức mang đi bán tại một cửa hàng vàng bạc ở TP Hải Phòng được 18 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Theo công an, Phạm Văn Thức đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản, một tiền án về tội trộm cắp tài sản; Đoàn Văn Nhật cũng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, không đeo quá nhiều vàng, trang sức đắt tiền hoặc mang nhiều tiền mặt khi ra ngoài, không đi một mình đến nơi vắng vẻ… tránh tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.