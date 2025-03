Thua cờ bạc, nam thanh niên vào tiệm vàng cướp giật tài sản 04/03/2025 14:34

(PLO)- Nguyễn Văn Tiến khai do thua cờ bạc nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng bán lấy tiền chuộc xe, điện thoại đã cầm đồ.

Ngày 4-3, Công an tỉnh Kon Tum, cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, ngụ phường Duy Tân, TP Kon Tum) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Tiến là người gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, ngày 24-2.

Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận do thua cờ bạc trên mạng và đã cầm cố chiếc xe, điện thoại. Để có tiền chuộc lại tài sản, Tiến nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để chuộc lại xe, chuộc lại điện thoại. Sau khi cướp nhẫn vàng, Tiến đã mang đến một tiệm vàng trên địa bàn bán lấy 8,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 24-2, một nam thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang che kín mặt vào một tiệm vàng trên đường Lê Hồng Phong (phường Quyết Thắng, TP Kon Tum) hỏi mua một chỉ vàng 9999.

Sau đó, chủ tiệm vàng đưa ra một chiếc nhẫn trị giá hơn chín triệu đồng cho thanh niên xem. Cầm nhẫn vàng, thanh niên lấy cớ ra xe mô tô để lấy tiền trả, rồi cầm nhẫn bỏ chạy.

Hình ảnh Nguyễn Văn Tiến đeo khẩu trang vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cướp tài sản bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum xác định nghi can cướp giật là Nguyễn Văn Tiến. Tiếp đó, người thân Tiến được người thân vận động ra cơ quan công an để tự thú.