Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án nhanh vụ cướp tiệm vàng tại Di Linh 28/02/2025 09:26

Ngày 28-2, Bộ Công an đã ban hành văn bản khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Cụ thể, các đơn vị tham gia điều tra, bắt giữ nghi can thực hiện vụ cướp vàng tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã được tuyên dương và khen thưởng.

Theo đó, Bộ Công an quyết định thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh Lâm Đồng – đơn vị chủ chốt trong công tác điều tra, truy bắt kẻ cướp.

Bộ Công an cũng khen thưởng bốn đơn vị khác gồm Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an xã Đinh Trang Hòa và Công an xã Hòa Ninh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cũng được thưởng mỗi đơn vị 15 triệu đồng vì đóng góp quan trọng trong quá trình phá án.

Chưa đầy 24 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng, Phạm Thành Chung đã bị bắt. Ảnh: VT

Vụ cướp vàng tại huyện Di Linh xảy ra vào ngày 13-2.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ, cùng với đó, nhiều vật chứng liên quan cũng được thu hồi.

Việc khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.