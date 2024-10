Lo trộm viếng, nông dân thuê người canh các vườn cà phê 25/10/2024 09:10

Đầu niên vụ 2023-2024, giá cà phê liên tục tăng cao ở mức kỷ lục so với nhiều năm trước, đỉnh điểm lên đến hơn 134.000 đồng/kg. Hiện tại, giá chững lại ở mức 110.000 đồng/kg nhưng vẫn nằm trên đỉnh.

Video: Lo trộm viếng, nông dân thuê người canh các vườn cà phê.

Trước “cơn sốt giá” nhiều nhà vườn cà phê ở Gia Lai đã xảy ra tình trạng trộm cắp nông sản lộng hành, khiến nhiều nông hộ hoang mang, lo lắng.

Trộm cà phê, chặt luôn cành

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm cà phê, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vườn cà phê của một hộ dân ở làng Lung bị kẻ gian đột nhập trộm cà phê tươi, chặt luôn cành. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định kẻ trộm là ba thiếu niên tuổi còn rất nhỏ, mục đích hái trộm là để bán lấy tiền tiêu vặt.

Vườn cà phê tại xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ bị trộm cắt cành, hái trái xanh. Ảnh: ND.

“Do những thanh thiếu niên này quá nhỏ và số lượng cà phê bị trộm ít nên không xử lý nặng, chỉ dừng ở mức cảnh cáo, răn đe. Qua sự việc này, chính quyền cũng có cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác để bảo vệ vườn cây mùa thu hoạch đến gần”, ông Quang nói.

Tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), nhiều hộ dân cũng lâm cảnh bất an do trộm cà phê. Bà Vũ Thị Tuyết (ngụ thôn Mook Đen, xã Ia Dom), bức xúc : “Sáng ngày 20-10, gia đình tôi phát hiện vườn cây bị kẻ gian cắt cành, hái sạch quả khoảng 30 cây. Sau khi bị mất trộm, tôi đã đến Công an xã Ia Dom để báo cáo sự việc”.

Tương tự, vườn cà phê của bà Đinh Thị Kim Anh cùng thôn Mook Đen cũng bị trộm hái hơn 40 cây cà phê.

Vườn cà phê của Đinh Thị Kim Anh, thôn Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bị trộm chặt cây.

Không chỉ ở các địa phương vùng sâu, ngay tại TP Pleiku (Gia Lai), cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp cà phê khiến nông dân lo lắng. Mới đầu vụ, hộ ông Huỳnh Hữu Quý (62 tuổi, có vườn cà phê 9 sào tại tổ 5, phường Yên Thế) đã bị kẻ trộm hái gần 40 cây cà phê, nhiều cây bị mất trắng. Tổng thiệt hại khoảng 300 kg.

Theo ông Quý, ngay sau khi sự việc xảy ra đã báo cáo lên tổ dân phố để báo cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an để có giải pháp ngăn ngừa, truy bắt kẻ trộm.

“Sợ vườn cà phê tiếp tục bị mất trộm, tôi đã thuê một người ngủ lại tại vườn để bảo vệ từ năm giờ tối đến sáng hôm sau, tiền công năm triệu đồng/tháng. Nhiều hộ xung quanh đây cũng có trường hợp bị mất trộm nên bà con rất hoang mang. Sợ nhất là kẻ trộm bẻ cành, cưa cây để hái trộm gây ảnh hưởng mùa vụ sau”, ông Quý nói.

Vườn cà phê của Huỳnh Hữu Quý bị trộm tuốt quả. Ảnh: LK.

Cách đó không xa, hộ ông Nguyễn Văn Minh (70 tuổi, phường Yên Thế) lo lắng: “Vườn cà phê tôi có bị trộm nhưng không nhiều. Sợ mất, tôi phải thuê người canh giữ ban đêm, lắp thêm hai camera. Từ nhiều hôm nay, đêm nào trong vườn cũng bật đèn sáng, đốt lửa để canh trộm”.

Giá lên là xảy ra trộm

Nói về tình trạng trộm cắp cà phê xảy ra trên địa bàn, ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết địa phương đã nắm được thông tin một số vụ trộm cắp cà phê xảy ra trên địa bàn và đã yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.

Bước đầu, ghi nhận một số vụ việc xảy ra ở một số địa phương nhưng số lượng nhỏ lẻ, chủ yếu là các thanh thiếu niên trộm bán lấy tiền tiêu vặt.

Để phòng tránh, nhiều nông dân đầu tư nhiều tiền mua cọc, kẽm gai rào lại vườn chống trộm. Ảnh: LK.

“Ngay từ đầu mùa, huyện đã chỉ đạo quyết liệt và khuyến cáo cho người dân về phòng ngừa. Đồng thời, giao cơ quan công an xã tiến hành làm việc với các cơ sở thu mua nông sản cam kết không mua những nông sản không nguồn gốc”, ông Định nói.

Để ngăn ngừa kẻ gian trộm cà phê, nhiều nông dân cho biết không có giải pháp nào hiệu quả hơn là phòng ngừa, tự mình bảo vệ tài sản mình là chính. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã tự trang bị camera an ninh, thuê người canh gác và kết hợp nhiều nhà vườn tuần tra đêm.

Ông Đỗ Trung Hùng, Chủ tịch phường Yên Thế (TP Pleiku), cho biết: “Sắp tới, phường sẽ tổ chức họp dân, đề nghị bà con nâng cao cảnh giác để phòng ngừa trộm cắp. Phía địa phương cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tổ an ninh trật tự cơ sở, giúp người dân an tâm hơn”.

Ông Huỳnh Hữu Quý (ngụ TP Pleiku) dựng lều, thuê người ở lại tại vườn canh trộm xuyên đêm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100.000 ha cà phê, trong đó hơn 80.000 ha cà phê kinh doanh, tập trung các địa bàn trọng điểm như Đắk Đoa, Ia Grai, Chư Prông, Chư Păh, Mang Yang, Đức Cơ, Kbang, Chư Sê và Chư Pưh. Năm nay, nông dân phấn khởi nhờ được mùa, được giá.

Trao đổi với PLO, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo từ các địa phương về tình hình mất trộm cà phê vào đầu mùa. Việc này tỉnh sẽ có chỉ đạo các địa phương báo cáo và có giải pháp tăng cường kiểm tra.

“Khi nông sản giá cao hay xảy ra tình trạng mất cắp, không chỉ riêng cà phê. Việc này vừa ảnh hưởng đến tâm lý của nông dân, vừa gây ra những thiệt hại tăng thêm không đáng, tăng chi phí bảo vệ vườn cây”, ông Tiệp nói.