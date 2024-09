Chặt đứt đường dây mua bán người xuyên biên giới 04/09/2024 06:26

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Phạm Thị Kim Anh, 21 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và Đới Thị Yến Linh, ngụ tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi mua bán người.

Đới Thị Yến Linh bị bắt giữ để điều tra hành vi mua bán người. Ảnh: BĐBP



Đây là kết quả của chuyên án do Phòng PCMT&TP thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng CSHS – Công an tỉnh Tây Ninh xác lập.

Dính bẫy việc nhẹ lương cao

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình và rà soát xác minh, sàng lọc người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Campuchia do các lực lượng chức năng Campuchia trao trả về nước ngày 9-7 qua Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng PCMT&TP thuộc BĐBP đã phát hiện hai trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Hai nạn nhân này là em G.M.Đ (ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) và V.V.T (ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Đại tá Cao Xuân An - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, qua quá trình động viên và khai thác thông tin từ G.M.Đ và V.V.T, lực lượng PCMT&TP đã phát hiện trong số các công dân mà lực lượng chức năng Campuchia trao trả lần này có Phạm Thị Kim Anh là một “mắt xích” trong đường dây mua bán người xuyên biên giới.

Từ những thông tin mà lực lượng PCMT&TP đã nắm được trước đó về hoạt động của các đường dây mua bán người xuyên quốc gia, lực lượng PCMT&TP đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc thành lập chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia.

Phạm Thị Kim Anh bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP

Sau khi xem xét và đồng ý, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo lực lượng PCMT&TP phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh và các lực lượng có liên quan trên địa bàn ngoại biên để đấu tranh chuyên án đảm bảo đúng pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc đối ngoại, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình đánh án.

Sau khi được thành lập, Ban chuyên án đã tiến hành điều tra, khai thác và truy tìm Kim Anh, đồng thời tìm cách giải cứu các nạn nhân còn bên kia biên giới.

Đến ngày 11-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ Phạm Thị Kim Anh và khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.

Đấu tranh với Phạm Thị Kim Anh, cô gái trẻ này khai nhận: Trước đây, hàng ngày Kim Anh cùng với một số người Việt Nam đang làm việc trong một casino tại Campuchia tạo các tài khoản Facebook, Telegram để tuyển dụng người lao động Việt Nam sang thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để làm việc với mức lương từ 1.000 USD đến 2000 USD mỗi tháng.

Nạn nhân của tội phạm mua bán người xuyên quốc gia kể lại quá trình bị hành hạ, tra tấn ở các công ty cờ bạc, lừa đảo. Ảnh: BĐBP

Sau khi các lao động Việt Nam sang Campuchia và dính bẫy “Việc nhẹ lương cao”, Kim Anh cùng đồng phạm tìm cách bán các nạn nhân cho các công ty cờ bạc, lừa đảo ở nước bạn với giá mỗi người từ 100 - 500 USD.

Sau khi có các nạn nhân trong tay, các công ty cờ bạc, lừa đảo tổ chức cưỡng bức lao động, tra tấn nhục hình… ai không chịu nổi thì điện về gia đình mang tiền qua để chuộc mạng về.

Phối hợp với hiến binh Campuchia giải cứu nạn nhân

Sau khi bắt giữ Phạm Thị Kim Anh, Ban Chuyên án phát hiện vẫn còn một số đối tượng và nạn nhân hiện đang ở Campuchia, thông qua chương trình phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng BĐBP Tây Ninh và lực lượng vũ trang 3 tỉnh biên giới Campuchia, hai bên xác định nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng và các nạn nhân hiện vẫn còn đang bị giam giữ tại thành phố Bavet.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định tại một tòa nhà nằm trong khu Venus thuộc thành phố Bavet có một nữ nạn nhân tên H.T.M.L (16 tuổi, cư trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hiện đang bị cưỡng bức lao động tại đây.

Ngày 21-7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã đề nghị lực lượng Hiến Binh và Công an tỉnh Svay Riêng hỗ trợ giải cứu cho nữ nạn nhân này.

BĐBP tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 2 cô gái buôn người và giải cứu thành công 1 nạn nhân từ Campuchia. Ảnh: BĐBP

Sau đó, các lực lượng chức năng Campuchia đã giải cứu thành công em H.T.M.L và bàn giao H.T.M.L cho Ban Chuyên án qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Từ việc giải cứu này, lực lượng chức năng xác định Đới Thị Yến Linh là người lừa gạt dụ dỗ các nạn nhân sang Campuchia rồi bán vào công ty cờ bạc để lấy tiền và hầu hết các nạn nhân bị các cưỡng bức, tra tấn, nhục hình.

Đại tá Trương Công Số - Trưởng phòng PCMT&TP cho biết, các trinh sát đội đặc nhiệm biên phòng nhanh chóng xác minh và xác định Đới Thị Yến Linh chính là đối tượng chuyên dụ dỗ, lừa gạt các cô gái trẻ Việt Nam dưới 17 tuổi sang Campuchia bán lại cho các casino và công ty cờ bạc trá hình để lấy tiền nên tiến hành bắt giữ Đới Thị Yến Linh.

Đới Thị Yến Linh

“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát viên đã định vị được Đới Thị Yến Linh vẫn còn đang ở trong khu Venus (thành phố Bavet) nên Ban Chuyên án tiếp tục đề nghị lực lượng Hiến Binh và Cảnh sát Campuchia hỗ trợ bắt giữ đối tượng này. Đến tối 25-7, các lực lượng chức năng nước bạn thông báo đã bắt giữ được Đới Thị Yến Linh đồng thời tổ chức bàn giao đối tượng cho Ban Chuyên án qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài”- Đại tá Trương Công Số cho biết thêm.

Cũng theo Đại tá Trương Công Số, Linh và đồng phạm ở nước ngoài giăng bẫy khắp các trang mạng xã hội để mua bán người. Khi bị bắt, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Linh đã thừa nhận hành vi dụ dỗ, lừa gạt và bán bạn thân của mình là H.T.M.L qua biên giới để thu tiền (Linh và M.L là bạn học thuở nhỏ).

Đới Thị Yến Linh cho biết kể từ khi qua Campuchia (tháng 4 đến tháng 7), Linh nhiều lần lên mạng làm quen và dụ dỗ được nhiều nữ sinh qua biên giới, nhưng chỉ có H.T.M.L tin tưởng nghe theo và sập bẫy của mình.

BĐBP tỉnh Tây Ninh đã giải cứu thành công một nữ nạn nhân và đưa về nước an toàn. Ảnh: BĐBP

Đến ngày 30-7, sau khi hoàn tất hồ sơ, Ban Chuyên án ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời tổ chức bàn giao Đới Thị Yến Linh cho cơ quan điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục thụ lý.

Sau gần 1 tháng xác lập, triển khai và đấu tranh với đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia, qua địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh, chuyên án do lực lượng PCMT&TP BĐBP Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Tây Ninh đã khép lại với kết quả bắt giữ được hai nghi can mua bán người xuyên quốc gia và giải cứu thành công một nữ nạn nhân và đưa về nước an toàn.