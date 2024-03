'Mắt thần' truy quét tội phạm vùng giáp ranh

Theo Công an huyện Củ Chi, việc lắp đặt mạng lưới camera trên các tuyến đường, khu vực giáp ranh với Bình Dương, Tây Ninh và Long An đã giúp lực lượng công an triệt phá nhanh các vụ án, tội phạm và băng nhóm tội phạm…

Tội phạm địa bàn giáp ranh tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh với Bình Dương, Tây Ninh và Long An để hoạt động nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an.

Thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn diễn biến phức tạp, gây dư luận không tốt trong nhân dân, nhất là tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng.

Nhóm cướp Lê Lâm Nguyễn Huỳnh, Trương Lụt Lăng và Huỳnh Văn Luyến bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Đồng thời, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản vẫn xảy ra với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên xảy ra trên các tuyến, địa bàn giáp ranh.

Từ đó, Công an huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, thị xã Trảng Bàng, Đức Hòa, TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng đã thống nhất phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh.

Theo Công an huyện Củ Chi, những tuyến trọng điểm cần tập trung đấu tranh là các tuyến đường qua lại giữa các huyện, thị xã, TP và những bến bãi mà các đối tượng thường hoạt động phạm tội như: Tuyến kênh Thầy Cai, tuyến sông Sài Gòn, Tỉnh lộ 7, Tỉnh lộ 8, Quốc lộ 22, Tỉnh lộ 2 và các tuyến đường giao thông kết nối giữa các địa phương... Các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự của các huyện, thị xã, TP giáp ranh là các cụm, khu công nghiệp, khu dân cư, chợ, bến tàu, bến xe và các xã giáp ranh của bảy địa bàn huyện, thị xã, TP giáp ranh.

Đặc biệt, Công an huyện Củ Chi đã tăng cường hệ thống mạng lưới camera an ninh để nhận diện khuôn mặt và phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh.

Từ hệ thống camera, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp cùng công an các khu vực giáp ranh triệt phá nhiều tội phạm liên tỉnh, tội phạm lưu động và các vụ án nghiêm trọng.

Camera hỗ trợ phá án vùng giáp ranh

Theo Công an huyện Củ Chi, các vụ án, tội phạm được triệt phá và truy xét nhanh nhờ nhận diện của hệ thống camera, kể cả tội phạm ở vùng giáp ranh, gây án xong tẩu thoát sang các khu vực lân cận.

Nguyễn Thanh Sơn đã thực hiện nhiều vụ trộm với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng ở huyện Củ Chi

và tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CA

Điển hình là trưa 2-11-2023, ĐVT (ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) điều khiển xe máy đến khu vực đường Kênh 21, ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi để bẫy chim thì bị ba thanh niên đi trên hai xe máy dùng mã tấu chém. Tuy nhiên, T đã may mắn tránh kịp, vứt xe bỏ chạy, ba thanh niên lập tức lấy xe máy của T rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Hòa và huyện Đức Huệ (Long An) truy xét. Qua hệ thống camera, công an phát hiện nhóm cướp chạy về hướng cửa khẩu Thomo rồi mang xe qua Campuchia bán.

Qua hệ thống camera, công an các địa bàn giáp ranh đã phối hợp triệt phá nhiều tội phạm liên tỉnh, tội phạm lưu động và các vụ án nghiêm trọng.

Sau đó, ba người tản ra về huyện Củ Chi và huyện Đức Hòa; lần theo dấu vết từ camera, công an xác định Lê Lâm Nguyễn Huỳnh (31 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là một trong những người tham gia vụ cướp nên bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an nhanh chóng bắt Trương Lụt Lăng và Huỳnh Văn Luyến tại huyện Đức Hòa.

Sau đó, Công an huyện Củ Chi cũng phối hợp với Công an huyện Đức Huệ bắt giữ Nguyễn Văn Lượng, Lưu Hoài Linh, Võ Văn Hòa về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đặc biệt, từ camera của khu vực giáp ranh, Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm rồi tẩu thoát về hướng huyện Củ Chi.

Theo đó, vào ngày 21-7-2023, Nguyễn Thanh Sơn (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) đeo bao tay, bịt mặt… đã cắt lưới B40 và đột nhập một công ty ở Trảng Bàng.

Qua hình ảnh từ camera, công an xác định kẻ trộm tầm 45 tuổi, mặc quần lửng kaki, áo thun ngắn tay, đầu đội nón kết, đeo bao tay nhưng đi chân không. Đồng thời, tính từ tháng 3 đến tháng 7-2023, kẻ này thực hiện năm vụ trộm với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, Sơn thường xuyên lẩn trốn qua các vùng giáp ranh nên mất dấu.

Từ camera ghi lại và các biện pháp nghiệp vụ, vào tháng 11-2023, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Sơn; đồng thời mở rộng điều tra, phát hiện Sơn đã thực hiện hai vụ trộm khác vào tháng 8 và tháng 10- 2022 với hơn 200 triệu đồng.

Theo Công an huyện Củ Chi, việc triệt phá nhanh nhóm này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhanh, kịp thời và liên kết giữa công an các vùng giáp ranh và hệ thống camera.

“Khắc tinh” của tội phạm vùng giáp ranh Theo Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, Thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm về Đội Cảnh sát hình sự công an huyện công tác từ tháng 2-2021, được coi là khắc tinh của tội phạm khu vực giáp ranh tại cửa ngõ tây bắc TP.HCM. Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén, Thiếu tá Lâm đã tham gia triệt phá nhiều vụ án phức tạp, trong đó có các vụ án trộm cắp lên đến hàng tỉ đồng, quy mô liên tỉnh, kẻ trộm chỉ để lại dấu vết rất nhỏ. Đặc biệt, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, Thiếu tá Lâm đã trực tiếp cùng Đội Cảnh sát kinh tế công an huyện triệt phá đường dây mua bán pháo nổ lậu quy mô từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn pháo. Với thành tích tham gia phá án, Thiếu tá Lâm đã ba lần nhận được giấy khen của Công an TP.HCM và bốn lần nhận được giấy khen của UBND huyện Củ Chi vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.

