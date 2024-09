4 tổ công tác theo dấu 30 giờ truy bắt giám đốc công ty khai thác khoáng sản ở Bình Thuận 20/09/2024 15:46

(PLO)- Sau khi bắt giám đốc công ty khai thác khoáng sản trái phép, Công an Bình Thuận đã đưa về khám xét chỗ ở, nơi làm việc của “ông trùm” này.

Lúc 15 giờ 30 hôm nay (20-9), khoảng 100 cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ huy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt (ở huyện Hàm Tân).

Trần Văn Thuận thời điểm bị bắt lúc 11h ngày 20-9 tại TP Thủ Đức. Ảnh PĐ.

Trần Văn Thuận (55 tuổi, tức Tú ác) được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở Bình Thuận khoảng hơn 20 năm qua.

Ông này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nguồn tin của PLO cho biết, quá trình bị triệu tập điều tra, biết sắp bị bắt, khuya 18-9, Thuận chuẩn bị đồ đạc lên xe Lexus của mình chạy về hướng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự đoán trước tình huống này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trước đó đã chia ra 4 tổ công tác, trong đó một tổ bí mật theo sát Trần Văn Thuận; một tổ túc trực tại TP Vũng Tàu; một tổ đón lõng ở TP Thủ Đức và tổ còn lại mật phục ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an cùng VKS thực hiện việc khám xét tại nhà riêng của Trần Văn Thuận

Tại Vũng Tàu, để cắt đuôi lực lượng truy bắt, sáng 19-9, Trần Văn Thuận gởi xe Lexus lại và đi cùng một người khác lên xe 4 chỗ do Thuận cầm lái điều khiển hướng về TPHCM. Tuy nhiên sau đó chiếc xe này bất ngờ thay đổi lộ trình đi về hướng tỉnh Đồng Nai. Trong suốt ngày 19-9, Thuận liên tục di chuyển ở nhiều ngóc ngách tại TP Biên Hòa và thay đổi phương tiện.

Một điểm khai thác khoáng sản trái phép tại Sơn Mỹ, Hàm Tân. Ảnh PN.

Đến sáng 20-9, Thuận điều khiển xe về hướng TPHCM và đã đặt vé máy bay bay đi Hà Nội trên chuyến bay vào chiều 20-9.

Đến 11h ngày 20-9, khi Thuận vừa dừng xe tại một ngôi nhà ở TP Thủ Đức đã bị các tổ cảnh sát tiếp cận bắt giữ khẩn cấp, kết thúc 30 giờ truy đuổi qua nhiều tỉnh, thành phố. Ngay sau khi bắt giữ, Cơ quan điều tra đã áp giải Thuận đưa về Hàm Tân thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo.

Theo hồ sơ, Công ty Long Thái Việt do Trần Văn Thuận làm giám đốc đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép; khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1m đến dưới 20m.

Đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m² nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828 m².

Ngoài việc vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên, Công ty này còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Khu vực khai thác khoáng sản của Trần Văn Thuận.

Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828 m² cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỉ đồng…

Tuy nhiên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong hoạt động khai thác khoáng sản hàng chục năm qua của “ông trùm” này.

Nguồn tin của PLO cho biết, với nhiều thủ đoạn và quan hệ phức tạp với nhiều thành phần trong đó có cả cán bộ các cơ quan nhà nước, Thuận khó có thể bị công an sờ gáy. Do đó việc Công an Bình Thuận triệt phá đường dây khai thác khoáng sản đã tồn tại nhiều năm này rất được hoan nghênh.

Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.