Bộ trưởng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng 25/08/2024 19:40

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an Lâm Đồng luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.

Chiều 25-8, Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm và làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo với Bộ trưởng, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng thời, đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Qua đó, phát hiện 589 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt và xử lý 1.227 đối tượng. Củng cố, phát triển phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đã thực hiện và hoàn thành 50 chỉ tiêu, 27 chỉ tiêu đang thực hiện.

Biểu dương những thành tích Công an tỉnh Lâm Đồng đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu thời gian tới, Công an Lâm Đồng luôn giữ vững bản lĩnh, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.

Đặc biệt không để xảy ra vấn đề đột xuất, bất ngờ; tập trung đẩy mạnh các biện pháp tấn công, trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thượng tướng Lương Tam Quang tặng Bức tranh Bác Hồ cho Công an Lâm Đồng.

Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời chủ động các mặt công tác nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự; đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng theo chỉ thị và kế hoạch của Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Lâm Đồng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.