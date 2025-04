Thông tin trung tâm hành chính mới đặt tại Tây Ninh sau sáp nhập với Long An là không chính xác 13/04/2025 12:40

(PLO)- Tin đồn sau sáp nhập Long An và Tây Ninh, trung tâm hành chính sẽ đặt tại Tây Ninh gây xôn xao mạng xã hội là không chính xác.

Trưa 13-4, Công an tỉnh Long An chính thức lên tiếng xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc sáp nhập tỉnh Long An vào tỉnh Tây Ninh và trung tâm hành chính đặt tại Tây Ninh, gây hoang mang dư luận.

Theo ghi nhận, tin đồn bắt đầu lan truyền từ chiều tối 12-4 và nhanh chóng lan rộng vào sáng nay (13-4). Những nội dung được chia sẻ cho rằng việc sáp nhập đã được quyết định và trung tâm hành chính mới sẽ đặt tại tỉnh Tây Ninh.

Trung tâm hành chính tỉnh Long An hiện tại đang đặt tại TP Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Long An đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, khẳng định đây chỉ là thông tin mạng, hoàn toàn không xuất phát từ bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào.

Trên thực tế, việc sáp nhập các tỉnh đang trong quá trình thảo luận ở cấp Trung ương, và chưa có bất kỳ kết luận hay quyết định chính thức nào được ban hành.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Long An đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh cần bám sát thông tin chính thức, tránh đưa tin sai lệch gây nhiễu loạn dư luận.

Việc lan truyền thông tin không chính xác không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội. Chính vì thế, các cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt, không chỉ để xác minh nguồn gốc tin đồn mà còn nhằm bảo vệ sự ổn định về chính trị và niềm tin của người dân vào hệ thống chính quyền.

Với tình hình hiện nay, người dân được khuyến cáo cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin, chỉ tiếp nhận những thông tin từ nguồn chính thống. Mọi sự điều chỉnh về địa giới hành chính, nếu có, chắc chắn sẽ được công bố rộng rãi, minh bạch từ các cấp có thẩm quyền.