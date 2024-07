Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Huân chương cao quý cho Công an tỉnh Lâm Đồng 09/07/2024 12:32

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng được Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ngày 9-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an tỉnh này.

Đại tá Trương Minh Đương (bìa phải) - Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Cụ thể, tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 được tổ chức ngày 8-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức hội nghị đã công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Trong đó, Công an tỉnh Lâm Đồng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập nhiều thành tích nổi bật trong công tác. Cơ quan này luôn chủ động trong công tác bảo đảm và giữ vững an ninh, trật tự góp sức quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với Công an tỉnh Lâm Đồng, dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương cho 16 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ba cá nhân.