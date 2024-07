Công an thông tin vụ vay 270 triệu phải trả 4 tỉ ở Lâm Đồng 09/07/2024 11:41

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, người dân phản ánh vụ việc họ vay 270 triệu nhưng phải trả 4 tỷ đồng và công an đã xác minh ngay thông tin này.

Những ngày qua, vụ việc “Vay 270 triệu đồng nhưng Tòa án buộc phải trả 4 tỉ đồng” được phản ánh trong buổi tiếp xúc cử tri của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ở xã Lát, huyện Lạc Dương được dư luận rất quan tâm.

Bà Kơ Să Ka Them. Ảnh: VT

Ngay sau khi người dân phản ánh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Lạc Dương kiểm tra, xác minh, báo cáo rõ vụ việc.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, mặc dù vụ việc đang được toà án các cấp thụ lý, giải quyết theo quy định nhưng khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã chỉ đạo các lực lượng liên quan kiểm tra.

Theo bản án dân sự sơ thẩm ngày 10-6, từ năm 2013-2016, vợ chồng bà Kơ Să Ka Them (57 tuổi) và ông Liêng Hót Ha Chông (66 tuổi), cùng ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vay tiền của bà NTLH (57 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) nhiều lần, mỗi lần ít nhất là 100 triệu đồng, nhiều nhất là 170 triệu đồng.

Bà Ka Them trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VT

Đến tháng 2-2016, do bà Ka Them không có tiền trả tiền gốc và tiền lãi đã vay nên hai bên thống nhất chốt nợ tiền gốc và tiền lãi là 375 triệu đồng, đồng thời thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương của vợ chồng bà Ka Them cho bà H với giá 500 triệu đồng.

Sau khi cấn trừ số tiền nợ 375 triệu đồng, bà H đã đưa thêm 125 triệu đồng cho bà Ka Them và thống nhất đến văn phòng công chứng để làm thủ tục.

Tuy nhiên, thời điểm bấy giờ, UBND tỉnh Lâm Đồng có quy định về mức hạn điền đối với diện tích đất của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên không thể làm các thủ tục chuyển nhượng.

Đến ngày 12-12-2020, bà H đã làm đơn khởi kiện dân sự gửi TAND huyện Lạc Dương yêu cầu bà Ka Them làm thủ tục sang tên đất trước đó cho bà.

Thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngày 10-6-2024, TAND huyện Lạc Dương xét xử, xác định giá trị tài sản đất tranh chấp khoảng 7.7 tỉ đồng.

TAND huyện Lạc Dương cho rằng số tiền bà H đã thanh toán cho vợ chồng bà Ka Them là 500 triệu đồng, 100% giá trị tài sản.

Sau khi trừ đi số tiền bà H đã giao cho vợ chồng bà Ka Them thì số tiền trượt giá còn khoảng 7.2 tỉ đồng.

Bà Ka Them vẫn đang canh tác trên 2 thửa đất của mình. Ảnh: VT

Do ngày 1-2-2016, vợ chồng bà Ka Them có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để vay tiền tại Ngân hàng nên Toà án tuyên hợp đồng trên là vô hiệu, các bên đều có lỗi, các bên phải chịu lỗi của trượt giá tài sản (đất sang nhượng theo giấy viết tay).

Vì vậy, TAND huyện Lạc Dương buộc vợ chồng bà Ka Them phải thanh toán cho bà NTLH 4.1 tỉ đồng. Số tiền này bao gồm 500 triệu tiền bà H đã thanh toán, 3,6 tỷ là tiền chia đôi trượt giá.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2013 đến năm 2024, công an chưa nhận được đơn thư nào của bà Ka Them hay người này tố cáo bà H cho vay với lãi suất cao, kiểu tín dụng đen.

Hiện nay, cả bà NTLH và vợ chồng bà Ka Them đều có đơn kháng cáo bản án của TAND huyện Lạc Dương.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan này đã khởi tố 15 vụ, 21 người vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.