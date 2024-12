Công an kể về những khó khăn trong bắt TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam 11/12/2024 14:32

(PLO)- Từ vụ bắt Phó Đức Nam, công an khuyến cáo về các loại tiền ảo, tiền điện tử hiện giờ chưa được công nhận, do vậy các giao dịch là bất hợp pháp.

Liên đến vụ bắt Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips), Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Những kẻ lừa đảo sử dụng phương thức ẩn danh nên không thể biết được danh tính thực. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp đặc biệt, chuyên môn và quyết tâm cao của lực lượng công an, Ban chuyên án đã trinh sát làm rõ được danh tính cụ thể của từng người.

Về quá trình thu hồi số tài sản hơn 5.200 tỉ đồng, Công an quận Cầu Giấy và Ban chuyên án đã sử dụng một lực lượng trinh sát, cán bộ điều tra cùng sự phối hợp nhịp nhàng của VKSND TP Hà Nội, VKSND quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ như Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cũng như sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội.

Chân dung Phó Đức Nam tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Qua đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có. Do có sự chủ động nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi và triệt để.

Thông tin thêm về số bị hại trong vụ án của Phó Đức Nam, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết trong quá trình điều tra rất ngắn đã có 2.661 bị hại được khai thác từ một phần máy tính (trong số 280 máy tính thu giữ) của các đối tượng sale, learder đã trích xuất ra được thông tin, tên bị hại đã nạp tiền ban đầu là khoảng 50 triệu USD.

Cảnh sát thu giữ nhiều tài sản trong vụ án. Ảnh: CA

"Đây là thông tin bị hại trong một phần máy tính thu giữ. Do đó, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, ghi lời khai các bị hại bị lừa đến lúc hết tiền là bao nhiêu... từ đó mới xác định được tổng số tiền" - theo thượng tá Thái.

Trong vụ án, Phó Đức Nam là người cầm đầu, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Phó Đức Nam thường xuyên ở bên Campuchia và thỉnh thoảng về Việt Nam. Sau khi đã xác định Nam, lực lượng phá án đã bắt giữ người này tại TP.HCM.

Từ vụ án này, công an cũng khuyến cáo, hiện Nhà nước chưa cấp phép cho tất cả các sàn giao dịch quốc tế về chứng khoán tại Việt Nam. Do vậy, các giao dịch này là bất hợp pháp.

Người dân trong nước muốn đầu tư chứng khoán thì duy nhất thông qua các kênh của các công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam quản lý. Nếu có nhu cầu đầu tư vào các công ty nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì hiện chưa có quy định cụ thể nên phải tuân theo các quy định để bảo đảm an toàn về tài sản của bản thân.

Bên cạnh đó, hiện các loại tiền ảo, tiền điện tử chưa được công nhận, do vậy các giao dịch cũng được xem là bất hợp pháp và không được pháp luật bảo vệ.