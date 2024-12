Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips sử dụng 21 trang web để lừa đảo 21/12/2024 10:33

(PLO)- Hiện công an đang tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips cầm đầu.

Ngày 21-12, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức TikToker Mr Pips) cầm đầu.

Chân dung Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips. Ảnh CA

Tài liệu điều tra xác định đường dây của Phó Đức Nam đã quản lý, điều hành 21 trang web: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Nhóm này sử dụng bảy tài khoản ngân hàng số: 317228 mang tên Công ty TNHH Towna, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.

Các tài khoản số: 1029417421 mang tên Công ty TNHH Ambrose, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH Uni vn, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH Sysnet Vn, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH Sodial VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank) vào mục đích phạm tội.

Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH Investo, Công ty TNHH Usin vn, Công ty TNHH Artex Vina để tuyển dụng nhân viên làm việc.

Ban đầu, đường dây của Phó Đức Nam sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội: số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; cán bộ Bùi Quang Tùng, SĐT: 0989651412 để phối hợp giải quyết.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, đơn vị đang phối hợp với Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi.

Chân dung Lê Khắc Ngọ. Ảnh CA

Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10-2024.

Ai biết được thông tin về nơi trốn của Lê Khắc Ngọ thì cung cấp cho Phòng CSHS Công an TP Hà Nội theo địa chỉ thông báo ở trên hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến cơ quan công an đầu thú. Đồng thời, giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước, pháp luật.