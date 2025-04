Kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấy đất mặt ruộng ở Tiền Giang đem qua Long An bán 13/04/2025 07:23

Tình trạng khai thác đất mặt trồng lúa địa bàn giáp ranh giữa Tiền Giang đem vận chuyển sang Long An để bán đã diễn ra ồ ạt trong thời gian gần đây. Đây là hoạt động bị nghiêm cấm, nhưng nhiều người vẫn bất chấp, thậm chí có nơi những người khai thác đất mặt còn tổ chức cảnh giới từ xa để kịp báo động...

Khai thác đất mặt rầm rộ giữa đồng ruộng

Theo ghi nhận của PV Báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 11-4, trên cánh đồng ấp Tân Thới, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa thu hoạch lúa xong, một thửa ruộng của người dân sử dụng múc đất đã bắt đầu khai thác mặt đất ruộng rầm rộ.

Các phương tiện liên tục khai thác mặt đất ruộng trên địa bàn xã Tân Hội Đông. Ảnh:HD

Vào 10h30 sáng cùng ngày, dưới thửa đất này có 1 xe múc và khoảng 10 xe tải, xe ba gác tập kết chờ lấy đất đem lên xe đi bán. Đáng chú ý, cách điểm khai thác trên đường Tân Hội khoảng 100 mét còn có người cảnh giới, sẵn sàng báo động khi có người lạ xuất hiện. Chiếc xe múc liên tục đào lớp đất màu mỡ trên mặt ruộng, đưa lên các xe tải, xe ba gác.

Trên đường Tân Hội có người cảnh giới để các phương tiện khai thác mặt đất ruộng. Ảnh:HD

Sau đó, đoàn xe này di chuyển theo tuyến đường Tân Hội, qua cống Ba Xã, nhập vào địa phận Long An qua đường Nguyễn Văn Quá, rồi tỏa đi theo tuyến đường Cù Khắc Kiệm đến đường vành đai TP Tân An, cuối cùng đổ bộ vào xã Lợi Bình Nhơn.

Xe ba gác chở đất chạy trên đường Tân Hội rồi di chuyển qua Cống Ba Xã để qua địa phận tỉnh Long An. Ảnh:HD

Xe tải chở đất đang đem đến ấp Xuân Hòa 1, Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Ảnh:HD

Tiếp tục xe chở đất di chuyển rẻ vào đường Võ Duy Tạo khoảng 1km hướng vào cổng ấp văn hóa Ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An thì di chuyển khoảng 2km chiếc xe tải chở đến điểm bán đất cho 1 người dân đang chờ để sang lấp nền.

Xe tải chở đến điểm bán tại Ấp Xuân Hòa 1 rồi đổ đất xuống đây. Ảnh:HD

Tại đây, mỗi chuyến xe đổ đất xuống đều được chờ sẵn bởi xe ban (xe san gạt), nhanh chóng san phẳng để biến phần đất mới đổ thành nền bằng phẳng. Sau khi xe tải đổ đất xuống hết rồi di chuyển đến điểm lấy đất ở ấp Tân Thời, xã Tân Hội Đông để tiếp tục việc chở đất, rồi đến lượt xe tải khác tiếp tục chở đất đến. Việc chở đất này diễn ra liên tục.

Riêng đối với xe ba gác, khi được xe múc đất đem lên xe, các xe cũng di chuyển đến đường Vành đai TP Tân An rồi tiếp tục di chuyển đến tuyến quốc lộ 62 rồi rẻ vào lộ làng ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) để đem bán tại đây.

Theo một người dân nhà ở cặp đường Cù Khắc Kiệm cho biết, tình trạng người dân khai thác đất ruộng của các xe tải, xe ba gác xuất hiện vào sáng hôm nay, rất nhiều xe chở từ hướng tỉnh Tiền Giang qua Long An để bán.

Xe vận chuyển đất không phủ bạt đang được đem bán đến nhà người dân ở ấp 3, xã Mỹ Phú. Ảnh:HD

“Nhiều xe vận chuyển đất không phủ bạt làm đất rơi tràn lan trên đường, bụi bay mù mịt, vừa gây ô nhiễm môi trường lại rất nguy hiểm về tai nạn giao thông”, người này bức xúc nói.

Còn ông LVN ( ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An) sống cặp đường Vành đai TP Tân An cho biết: “Những ngày qua tôi đã thấy xe tải, xe ba gác chở đất qua lại rất nhiều nhưng không biết đất từ đâu, việc vận chuyển này diễn ra ban ngày”.

Theo tìm hiểu của PV mỗi xe ba gác đem bán có giá từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng/xe tùy theo đường xa gần, còn đối với xe tải đem bán với giá 700.000 đồng đến 800.000 đồng/xe.

Cần xử lý nghiêm

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang, luật khoáng sản trước đây không có quy định thủ tục khai thác đất mặt. Vì vậy, việc khai thác đất mặt ruộng là trái phép. Hằng năm, việc khai thác đất mặt vào mùa khô ở các huyện, thị phía đông rất nhiều. Quan điểm của ngành sẽ phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm và triệt để vấn đề trên.

Tình trạng khai thác đất mặt ruộng trái phép không những gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động xấu đến môi trường sinh thái mà còn để lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sản xuất nông nghiệp.

Việc khai thác mặt đất ruộng cần có sự quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm. Ảnh:HD

Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang cũng đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp các phòng chuyên môn, các địa phương kiểm tra, đề xuất hướng xử lý theo quy định. Phối hợp các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật cho người dân hiểu rõ để thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời, địa phương cần phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác đất trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Liên quan đến việc nhiều phương tiện chở đất di chuyển trên đường Vành đai TP Tân An, Long An, chiều ngày 11-4, Thượng tá Trần Minh Hoàng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Long An, cho biết hiện đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phối hợp với các ngành chức năng nhằm kiểm soát tình trạng vận chuyển đất trái phép. Tuy nhiên, Thượng tá Trần Minh Hoàng cũng thừa nhận việc kiểm tra gặp khó do các xe “né chốt” rất bài bản.