Thêm 1 bị can cưỡng đoạt tài sản trên vùng ven biển tỉnh Kiên Giang bị bắt 12/04/2025 18:21

(PLO)- Liên quan vụ án này, cưỡng đoạt tài sản trên vùng ven biển tỉnh Kiên Giang, đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 26 bị can.

Ngày 12-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Huỳnh Quốc Trung (23 tuổi, quê quán tỉnh tỉnh Long An) để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Phạm Huỳnh Quốc Trung bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CAKG

Trước đó, tháng 6-2024, Trung đã cấu kết với Văn Công Măn (34 tuổi), Trương Văn Hữu Lợi (38 tuổi) và Võ Văn Hào (22 tuổi, cùng quê quán tỉnh An Giang); Lâm Văn Đồ (35 tuổi), Đinh Quang Hậu (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Nghĩa (35 tuổi, quê quán tỉnh Tây Ninh).

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Tài (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), nhóm này đã bao chiếm trái phép mặt nước biển tại khu vực ven bờ Hòn Đất, nơi các ngư dân khai thác tự do các loại hải sản nhuyễn thể như sò, hến, lụa...

Theo đó, nhóm đã ép ngư dân bán hải sản với giá rẻ, nếu không sẽ bị nhóm này sử dụng vỏ máy công suất lớn truy đuổi và mang theo vỏ chai bia đe dọa, tấn công gây thương tích.

Liên quan vụ án này, đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 26 bị can; trong đó, có 8 bị can bị khởi tố để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi những người có liên quan vụ án trên nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Đồng thời, Công an đề nghị người dân, ngư dân mạnh dạn tố giác tội phạm qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, qua số điện thoại 02973.863.513 hoặc liên hệ Thượng tá Nguyễn Thanh Có, số điện thoại 0913.091.900.