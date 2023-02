Công an tạm giữ 1 xe tải chở pháo hoa từ Hà Nội vào TP.HCM

(PLO)- Công an phát hiện, tạm giữ hàng chục thùng pháo hoa được một tài xế xe tải vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 1-2, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vừa lập hồ sơ, tạm giữ, xử lý số tang vật gồm hàng chục thùng pháo hoa được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 12-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn phát hiện xe tải 29H-822.33 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có chứa 25 thùng giàn phun viên nhấp nháy (36 giàn/thùng), 25 thùng giàn phun viên (36 giàn/ thùng), 20 giàn phun viên (24 giàn/thùng). Trên các thùng này có ghi sản xuất tại Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (thị xã Phú Thọ, Phú Thọ).

Tuy nhiên, làm việc với công an, tài xế Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và đưa ông Toàn về trụ sở để làm rõ. Ông Toàn khai được chủ xe tải kêu đi chở thuê từ nút giao Vực Vòng cao tốc Hà Nội - Ninh Bình vào TP.HCM và sẽ có người nhận.

Qua giám định tại Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP.HCM thì số hàng nói trên là pháo hoa.

Công an huyện Hóc Môn cho biết hành vi trên vi phạm Nghị định 144/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; PCCC và CNCH.

Theo một cán bộ điều tra, việc vận chuyển pháo hoa phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về PCCC và CNCH để đảm bảo an toàn, tránh sự cố đáng tiếc khi lưu thông ở khu vực công cộng.

Đây cũng là điều mà các đơn vị vận chuyển, kinh doanh pháo hoa cần lưu ý.

NGUYỄN TÂN