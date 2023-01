TP.HCM giảm gần 40% vi phạm về trật tự xã hội trong Tết

(PLO)- Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an TP.HCM đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong 7 ngày Tết, TP.HCM xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm hai người chết, chín người bị thương, giảm 14 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương so với Tết 2022.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM vừa chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương để đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo Công an TP.HCM, trong dịp Tết, công an đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, trong bảy ngày Tết, TP.HCM đã tổ chức các lễ hội chào đón xuân với quy mô lớn. Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và nhiều kế hoạch về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ các hoạt động lễ hội.

Công an chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại gây mất an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho kiều bào ta ở nước ngoài về đón Tết.

Qua đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Trong 7 ngày Tết, ghi nhận xảy ra 37 vụ phạm tội về trật tự xã hội (so với Tết Nhâm Dần 2022 giảm 24 vụ, tương đương 39,34%), đã khám phá 31/37 vụ (đạt 83,87%); bắt giữ 72 người...

Toàn TP xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm hai người chết, chín người bị thương (so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022 giảm 14 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương).

Trong đêm 21-1 (30 Tết), Công an TP đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, cửa ngõ ra vào TP và một số địa điểm tổ chức lễ hội, các khu vui chơi chào đón xuân, các mục tiêu trọng điểm; đảm bảo tình hình giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.

Đặc biệt, Công an TP đã chủ động phát hiện, kịp thời giải tán một vụ với khoảng 100 xe máy tụ tập, chuẩn bị gây rối trật tự công cộng, xử lý 33 người, tạm giữ 21 xe.

Nhờ việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở nên trong thời gian Tết xảy ra ba vụ cháy, không có thiệt hại về người (so với cùng kỳ, giảm 2 vụ); phát hiện, xử lý hành chính 3 vụ đốt pháo nổ.

Với kết quả trên, Thiếu tướng Trần Đức Tài đã biểu dương tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

2.231 người bị bắt giữ vì vi phạm cờ bạc trong toàn quốc. Công an cũng phát hiện, bắt giữ 491 vụ, 537 người vi phạm về pháo, thu giữ gần 1.000 kg pháo các loại; bắt giữ 16 vụ, 29 người tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong bảy ngày nghỉ Tết.

Ông chỉ đạo các đơn vị, địa phương thời gian tới phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm. Công an tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức bố trí lực lượng tại các cửa ngõ ra vào TP, các tuyến đường trọng điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách, xử lý những trường hợp vận chuyển hành khách quá số lượng, xe dù, bến cóc. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống cháy, nổ…

Phạm pháp hình sự giảm 0,3 vụ/ngày so với tết 2022 Theo Bộ Công an, trong bảy ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hằng ngày giảm 0,3 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán 2022; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm Giao thừa giảm hẳn so với Tết Nhâm Dần 2022. Thời gian tới, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát ANTT, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh xuất nhập cảnh; thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân quay trở lại các thành phố, các khu công nghiệp để làm việc, sinh sống… Toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở người quá quy định…

NGUYỄN TÂN