Công an TP Cần Thơ tiếp nhận 5 nhiệm vụ từ các sở, ngành 28/02/2025 16:25

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để việc tiếp nhận nhiệm vụ diễn ra đúng kế hoạch.

Chiều 28-2, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành trên địa bàn.

Việc chuyển giao này nhằm thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Theo đó, từ ngày 1-3, Công an TP Cần Thơ chính thức tiếp nhận:

1. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.

2. Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải.

3. Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Quản lý lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp.

5. Quản lý cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tại hội nghị, Công an TP Cần Thơ cũng đã công bố thành lập Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Cần Thơ.

Đại diện Công an TP Cần Thơ và Sở GTVT ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đại diện Công an TP Cần Thơ và Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không.

Đại diện Công an TP Cần Thơ và Sở Thông tin và Truyền thông ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Đại diện Công an TP Cần Thơ và Sở Tư pháp ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Đại diện Công an TP Cần Thơ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và sau cai nghiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh đây đều là những nhiệm vụ quan trọng, có tác động lớn đến công tác quản lý nhà nước.

Các sở, ngành liên quan đã khẩn trương rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bàn giao theo đúng kế hoạch. Bà Điệp đề nghị các đơn vị bàn giao và tiếp nhận phải đảm bảo quy trình chặt chẽ, minh bạch, an toàn, đúng tiến độ, đồng thời lưu ý đặc biệt đến việc bảo vệ bí mật nhà nước, tránh thất lạc tài liệu, dữ liệu quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Công an TP Cần Thơ sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chuyển giao, vận hành các nhiệm vụ mới một cách hiệu quả, đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhanh chóng các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được thông suốt, không bị gián đoạn.