Bộ Công an yêu cầu các đơn vị bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm 30-4 23/04/2025 21:35

(PLO)- Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 23-4, Bộ Công an cho biết, để bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế lao động (1-5), lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt những công tác trọng tâm.

Cụ thể, các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch, các mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ về bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan ngoại giao và chuỗi sự kiện kỷ niệm, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn.

Các đơn vị nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, tụ tập, biểu tình gây mất an ninh, trật tự.

Lực lượng an ninh làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo điều kiện để người dân đi lại thăm thân, du lịch, đồng thời ngăn chặn triệt để các đối tượng xuất nhập cảnh hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động phạm tội.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra vũ trang để răn đe, phòng ngừa tội phạm và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở;

Tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố", tội phạm lợi dụng các địa điểm tổ chức sự kiện, địa điểm du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người để hoạt động.

Công an địa phương thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ.

Các đơn vị bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện.

CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn, địa điểm du lịch, các bến xe, nhà ga, sân bay, nhất là trước và sau dịp nghỉ Lễ; phòng ngừa, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển môtô phóng nhanh, lạng lách gây phức tạp về an ninh, trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông...

Lực lượng cảnh sát PCCC tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhất là các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nơi tập trung đông người.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh, quy chế, quy trình công tác; thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ báo cáo, thống kê số liệu, bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt, kịp thời.