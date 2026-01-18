Chiến sự Nga - Ukraine 18-1: Ác liệt chảo lửa Pokrovsk; Nga phóng hơn 3.500 UAV trong ngày; Ukraine tăng tấn công ở Kursk 18/01/2026 07:28

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với loại vụ tấn công bằng UAV; Tình báo Ukraine cảnh báo Nga sẽ nhắm vào các trạm biến áp; Phái đoàn Ukraine đến Mỹ để làm rõ đề xuất hòa bình.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên cáo buộc đối phương tiếp diễn các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Ác liệt Pokrovsk

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 17-1 có tổng cộng 117 cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

“Kể từ đầu ngày, đã có 117 cuộc giao tranh. Lực lượng Nga đã thực hiện 66 cuộc không kích, thả 163 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ đã sử dụng 3.585 UAV cảm tử và tiến hành 2.857 cuộc tấn công pháo kích vào các vị trí của quân đội và các khu vực dân cư của Ukraine” - theo tuyên bố của bộ này.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ước tính rằng Nga đã tổn thất khoảng 1.225.590 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.130 thương vong trong ngày 17-1.

. Ngày 17-1, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công các trạm biến áp kết nối với 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine ở miền tây và miền nam để cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp nhiệt và điện cho người dân Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

HUR nói rằng chiến lược của Nga là “buộc Ukraine chấp nhận những yêu cầu đầu hàng không thể chấp nhận được để chấm dứt chiến tranh”. HUR nói thêm rằng Nga đã tiến hành trinh sát 10 trạm biến áp năng lượng quan trọng tại 9 khu vực của Ukraine.

“Nguy hiểm ở chỗ Nga luôn tìm cách ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân của chúng tôi, và điều này cực kỳ nguy hiểm đối với an toàn hạt nhân, không chỉ với Ukraine mà với toàn bộ châu Âu” - ông Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, nói với Kyiv Independent.

Theo Kyiv Independent, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ cử một nhóm đến đánh giá 10 trạm biến áp quan trọng đối với an toàn hạt nhân, mặc dù chưa rõ thời điểm cụ thể.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, IAEA ngày 16-1 cho biết đã đạt được thỏa thuận với Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn cục bộ, nhằm cho phép bắt đầu sửa chữa đường dây điện dự phòng cuối cùng còn lại cung cấp điện cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), theo đài RT.

IAEA cho biết đường dây dự phòng cuối cùng đã bị hư hại và bị ngắt kết nối do hoạt động quân sự hồi đầu tháng, khiến nhà máy chỉ còn phụ thuộc vào một kết nối điện bên ngoài duy nhất.

Cơ quan này cảnh báo rằng những gián đoạn như vậy làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân, nhưng không quy trách nhiệm cho bên nào.

Phái đoàn Ukraine đến Mỹ để làm rõ đề xuất hòa bình

Ngày 17-1, phái đoàn Ukraine đã đến Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán về đề xuất hòa bình vẫn tiếp diễn, theo Kyiv Independent.

Phái đoàn gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, cùng lãnh đạo khối nghị viện của đảng cầm quyền Đầy tớ của Nhân dân - ông David Arakhamia.

“Nhiệm vụ chính của phái đoàn Ukraine là cung cấp đầy đủ mọi thông tin thực tế về những gì đang diễn ra, về hậu quả của các cuộc tấn công từ Nga, bao gồm thực tế rằng những cuộc tấn công này đang làm mất uy tín tiến trình ngoại giao, khiến người dân mất niềm tin vào ngoại giao, và làm xấu đi những cơ hội đối thoại nhỏ bé” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram ngày 17-1.

“Cần đạt được tiến triển đối với các văn kiện đang được chuẩn bị” - ông Zelensky nói thêm.

Ukraine và Mỹ đã cùng nhau soạn thảo một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, mà Kiev cho biết gần như đã hoàn tất. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất được các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc - điều mà Ukraine cho là then chốt để đạt được một nền hòa bình bền vững.

Phái đoàn Ukraine dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll.

“Chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi quan trọng với các đối tác Mỹ về các chi tiết của thỏa thuận hòa bình. Ukraine cần một nền hòa bình công bằng. Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới một kết quả như vậy” - ông Budanov viết trên Telegram ngày 17-1.

Một ngày trước đó, ông Zelensky viết trên Telegram rằng ông hy vọng Ukraine sẽ ký các thỏa thuận với Mỹ vào tuần tới về một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Các diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng khép lại cuộc chiến nhưng Tổng thống Zelensky đang chần chừ trong đàm phán.

Ukraine tăng tấn công ở Kursk

Ngày 17-1, Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) - ông Alexander Khinshtein nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào các khu vực biên giới của vùng Kursk 38 lần trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

“Từ 9 giờ sáng 16-1 đến 7 giờ sáng 17-1 (giờ địa phương), 36 UAV các loại đã bị bắn hạ. Đối phương đã nã pháo vào khu vực biên giới 38 lần. UAV đã tấn công lãnh thổ của chúng ta bằng cách thả thiết bị nổ 10 lần” - ông Khinshtein viết trên Telegram.

Do các thiết bị nổ được thả từ UAV, mặt tiền và cửa kính của 2 ngôi nhà và 2 ô tô đã bị hư hại tại khu vực Aleksandrovka, huyện Rylsky, ông Khinshtein cho biết thêm.

Binh sĩ Nga trên tiền tuyến. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 99 UAV của Ukraine trên các vùng lãnh thổ của Nga trong đêm qua.

“Trong đêm, lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã tiêu diệt và đánh chặn 99 UAV cánh cố định của Ukraine, bao gồm 29 UAV trên vùng Belgorod, 12 UAV trên vùng Kursk, 4 UAV trên mỗi vùng Rostov và Astrakhan, 2 UAV ở Crimea, 47 UAV bị phá hủy trên vùng biển Biển Đen và 1 UAV trên vùng biển Azov” - Bộ Quốc phòng cho biết.