Chiến sự Nga - Ukraine 17-1: Loạt tỉnh Ukraine bị không kích mạnh, ông Zelensky khẩn cấp kêu gọi viện trợ phòng không lo Nga sắp tấn công lớn 17/01/2026 08:12

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với loạt vụ tấn công bằng UAV; Hai bên nói về thương vong của đối phương; Nga tuyên bố kiểm soát 5 cộng đồng trong tuần.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích được ghi nhận trên khắp các tỉnh thành ở Ukraine.

Loạt tỉnh Ukraine bị không kích, ông Zelensky kêu gọi viện trợ phòng không

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 16-1 có tổng cộng 98 cuộc giao tranh trên mặt trận.

Lực lượng Nga tiếp tục gây áp lực mạnh nhất vào khu vực Pokrovsk (Donetsk), đồng thời cũng gia tăng hoạt động ở các khu vực Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia) và Kostiantynivka (Donetsk).

Lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Ngày 16-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục nhắc lại lời cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới.

“Chúng tôi hiện đã có thông tin tình báo cho biết Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn mới. Chúng tôi đang thảo luận thẳng thắn với các đối tác về tên lửa phòng không và các hệ thống mà chúng tôi đang rất cần” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm.

Ông Zelensky nói thêm rằng Bộ Nội vụ Ukraine đang triển khai thêm nhiều điểm phòng thủ kiên cố, và chính phủ đang hợp tác với các công ty năng lượng và các đối tác để đảm bảo có thêm thiết bị và nguồn dự trữ.

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine ngày 16-1 đã làm 3 người chết và 22 người bị thương.

Một vụ tấn công bằng bom lượn của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương ở tỉnh Sumy. Chính quyền khu vực báo cáo 40 vụ tấn công trên khắp 27 đô thị trong tỉnh.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedoro đưa tin rằng một vụ tấn công của Nga vào tỉnh này ngày qua đã khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Tại cảng Odessa trên Biển Đen, một tên lửa đạn đạo của Nga đã bắn trúng một tàu chở hàng dân sự mang cờ Malta. Chính quyền địa phương nói rằng 1 thành viên thủy thủ đoàn bị thương nhưng không có người thiệt mạng.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin viết trên Telegram rằng “do hành động gây hấn của Nga mà 1 người đã thiệt mạng” nhưng không nêu rõ thêm chi tiết.

Ông Prokudin cho biết thêm rằng 23 đô thị đã bị ảnh hưởng do hỏa lực Nga.

Cùng ngày, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã làm bị thương 2 người ở tỉnh Dnipropetrovsk, và 1 người ở tỉnh Kharkiv.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã mất khoảng 1.224.460 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.370 thương vong trong ngày 16-1.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga gây thương vong lớn cho quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16-1 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 5 cộng đồng dân cư ở các tỉnh Sumy, Zaporizhzhia và Donetsk trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, từ ngày 10 đến 16-1 lực lượng Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Các nhóm tác chiến của Nga tiếp tục gây thương vong cho lực lượng Ukraine trong tuần qua. Nhóm tác chiến Bắc gây ra hơn 1.345 thương vong cho quân đội Ukraine, nhóm tác chiến phía Tây gây ra hơn 1.340 thương vong cho đối phương, nhóm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến 1.140 binh sĩ Ukraine, nhóm tác chiến Trung tâm gây ra hơn 2.835 thương vong, nhóm tác chiến phía Đông của Nga gây ra hơn 1.665 thương vong và nhóm tác chiến Dnepr Nga khiến đối phương tổn thất 370 binh sĩ trong tuần.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần qua quân đội nước này đã phá hủy 5 hệ thống phóng rocket đa nòng, trong đó có một hệ thống phóng rocket đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất.

Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga tuần qua đã đánh chặn và phá hủy 1.138 UAV và 31 quả bom thông minh của Ukraine.

Moscow cũng báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tấn công các khu định cư ở tỉnh Belgorod (Nga) bằng hơn 100 UAV và phóng hơn 8 quả bom trong 24 giờ qua.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Macron: Pháp vượt Mỹ trong hỗ trợ tình báo cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Ngày 15-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp hiện cung cấp 2/3 lượng thông tin tình báo mà các đối tác chia sẻ với Ukraine, theo Kyiv Independent.

“Trước đây, Ukraine phụ thuộc cực kỳ lớn vào năng lực tình báo của Mỹ, với phần áp đảo do Mỹ cung cấp cách đây một năm. Trong một năm qua, hiện nay 2/3 đã do Pháp đảm nhận” - ông Macron nói.

Sự thay đổi này nhằm giải quyết mức độ phụ thuộc nặng nề của Ukraine vào Mỹ trong lĩnh vực tình báo quân sự.

Tháng 3-2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khiển trách người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục, Washington đã cắt toàn bộ nguồn cung cấp tình báo cho Kiev.

Dòng chảy tình báo nhanh chóng được khôi phục, nhưng đến tháng 11-2025, ông Trump một lần nữa đe dọa sẽ ngừng chia sẻ nếu ông Zelensky không chấp nhận một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.