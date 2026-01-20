Nhà hàng Trung Quốc ở Kabul bị đánh bom, thương vong lớn, IS nhận trách nhiệm 20/01/2026 05:21

(PLO)- Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào một nhà hàng Trung Quốc ở Kabul (Afghanistan) khiến 7 người chết, hàng chục người bị thương.

Ngày 19-1, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm thủ đô Kabul (Afghanistan), theo hãng tin Reuters.

Các quan chức cho biết vụ nổ đã xé toạc nhà hàng này vào ngày 19-1, tại một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến 1 công dân Trung Quốc và 6 người Afghanistan thiệt mạng, cùng hàng chục người bị thương.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul - ông Khalid Zadran cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Chinese Noodle, nơi chủ yếu phục vụ người Hồi giáo Trung Quốc.

Lực lượng an ninh canh gác hiện trường vụ nổ tại nhà hàng Chinese Noodle ở thủ đô Kabul (Afghanistan) ngày 19-1. Ảnh: EPA

“1 người Hồi giáo Trung Quốc và 6 người Afghanistan đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra gần khu vực bếp” - ông Zadran nói.

Chủ một cửa hàng hoa, đề nghị giấu tên vì lý do an ninh, cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 chiều 19-1 (giờ địa phương) ở đầu kia của con phố, cách cửa hàng của ông.

Ông nói đã nghe thấy “một tiếng nổ lớn” trong khu vực đông đúc.

“Đó là tình huống khẩn cấp. Ai cũng lo sợ cho tính mạng của mình” - ông nói.

Chính quyền Taliban và Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

Các doanh nhân Trung Quốc đã đổ tới Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021.

Năm sau đó, IS đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công chết người nhằm vào một khách sạn ở Kabul, nơi được các khách Trung Quốc ưa chuộng.