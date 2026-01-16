Israel không kích mục tiêu Hezbollah ở Lebanon, cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công 16/01/2026 05:50

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, sau khi yêu cầu người dân tại khu vực sơ tán.

Ngày 15-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon. Theo tờ The Times of Israel, các mục tiêu bị tấn công được cho là các kho vũ khí của Hezbollah và các cơ sở hạ tầng quân sự khác của nhóm này.

"Để đáp trả việc Hezbollah liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở một số khu vực tại Lebanon" - Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào sườn đồi gần làng Al-Katrani ở miền nam Lebanon vào ngày 11-1. Ảnh: Rabih Daher/AFP

Trước cuộc không kích, lực lượng Israel đã yêu cầu người dân ở thị trấn Machghara và làng Sohmor (miền nam Lebanon) sơ tán. Người phát ngôn của lực lượng Israel cho biết có thể nước này sẽ còn tấn công Hezbollah trong thời gian tới.

"Lực lượng Israel sẽ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah trong thời gian tới để ngăn những nỗ lực tái thiết các hoạt động của nhóm này trong khu vực" – người phát ngôn cho biết.

Hiện chưa rõ con số thương vong trong vụ việc.

Hãng thông tấn NNA của Lebanon cũng đưa tin về việc Israel đe doạ tấn công một số khu vực miền nam nước này trong ngày 15-1.

Cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Lebanon tuyên bố đã hoàn thành việc giải giáp Hezbollah ở phía nam sông Litani – một phần nỗ lực quy định trong thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hebollah được ký kết vào tháng 11-2024.

Tuy nhiên, Israel cho rằng những nỗ lực đó là chưa đủ, yêu cầu quân đội Lebanon tiến tới giải giáp Hezbollah trên toàn quốc.

Theo hãng tin AFP, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công thường xuyên vào Lebanon.

Cuối tuần qua, NNA ghi nhận "một loạt các cuộc tấn công bạo lực của Israel" vào Jezzine, Mahmudiyeh và Al-Dimasqiyeh, cũng như "hơn 10 cuộc tấn công" vào Al-Bureij. Tất cả địa điểm trên đều ở miền nam Lebanon.