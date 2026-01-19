Đại hội Đảng XIV thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông quốc tế 19/01/2026 16:00

(PLO)- Nhiều cơ quan truyền thông lớn trên thế giới đã có nhận định về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa của đại hội với sự phát triển của đất nước.

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông quốc tế.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của Đại hội, đề cập các ưu tiên trong 5 năm tới như thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân, chuyển đổi số và công nghệ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 10% mỗi năm.

AFP cũng tập trung vào việc tinh giản bộ máy hành chính và cắt giảm các thủ tục rườm rà, dự đoán rằng Đảng sẽ thông qua một nghị quyết nâng đối ngoại lên vị trí “cốt lõi” của quốc gia, ngang hàng với quốc phòng và an ninh nội bộ.

Tờ The New York Times (Mỹ) nhấn mạnh việc Đảng đang gấp rút thực hiện các mục tiêu do đại hội trước đề ra: nâng GDP bình quân đầu người thêm khoảng 70%, lên mức 8.500 USD vào năm 2030, và xây dựng đủ nền tảng công nghiệp để trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin về rằng bên cạnh các quyết định về nhân sự, Đại hội sẽ hoàn tất một nghị quyết quan trọng, xác định các mục tiêu kinh tế và chiến lược của Việt Nam đến năm 2030. Theo tờ báo, những mục tiêu này cho thấy ý định của Đảng trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng thời chủ động ứng phó các thách thức địa chính trị và vấn đề nội tại.

Tờ China Daily (Trung Quốc) nhận định Đại hội XIV diễn ra diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng tại Đông Nam Á. Theo tờ báo, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đồng thời xác định các mục tiêu kinh tế then chốt cho đất nước.

China Daily dẫn nhận định của ông Burkhard Schrage, quyền Trưởng khoa Quản trị tại Trường Kinh doanh của Đại học RMIT Việt Nam, rằng Việt Nam là “điểm sáng trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động”.

Trong thời gian đại hội, ông Schrage cho biết ông kỳ vọng sẽ có một sự chuyển hướng dứt khoát sang “mô hình tăng trưởng mới”, ưu tiên chất lượng, tính bền vững và chủ quyền công nghệ thay vì chỉ chạy theo quy mô.

Tờ Financial Times (Anh) cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam - một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới - đang phải thích ứng với căng thẳng thương mại toàn cầu.

Financial Times đánh giá Việt Nam đang đứng trước nhu cầu đưa khu vực tư nhân trở thành “lực lượng quan trọng nhất” của nền kinh tế, với mục tiêu thúc đẩy thị trường trong nước, giảm dần sự phụ thuộc vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19 đến 25-1.

Chủ đề của Đại hội XIV là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 4 văn kiện chính, gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.