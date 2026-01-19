Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp đoàn phóng viên quốc tế đưa tin Đại hội Đảng 19/01/2026 14:35

(PLO)- Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên quốc tế truyền tải đầy đủ, khách quan về Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngày 19-1-2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp đoàn phóng viên các báo của Đảng Cộng sản, các chính đảng và các hãng thông tấn, báo chí quốc tế đến Việt Nam đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp đoàn phóng viên quốc tế. Ảnh: BNG.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh các phóng viên quốc tế tới Việt Nam dịp diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này. Thứ trưởng khẳng định Đại hội XIV có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình phát triển đất nước.

Đại hội không chỉ tổng kết 40 năm Đổi mới mà còn xác định mục tiêu, tầm nhìn và thông qua những quyết sách mạnh mẽ, tạo nền tảng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thông tin với đoàn phóng viên, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết trong bối cảnh thế giới năm 2025 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt nhiều chuyển biến quan trọng, mang tính đột phá về thể chế. Trong đó có việc ban hành chín nghị quyết chiến lược và sắp xếp lại không gian phát triển, địa giới hành chính.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng khu vực với nhiều chỉ số tích cực. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỉ USD, tăng trưởng trên 8%, thu nhập bình quân đầu người gần 5.000 USD, kim ngạch xuất khẩu cán mốc 800 tỉ USD và khách du lịch quốc tế vượt 20 triệu lượt.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Những thành tựu này đã và đang được các cơ quan báo chí quốc tế phản ánh, lan tỏa rộng rãi.

Đại diện các cơ quan báo chí quốc tế và các hãng truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của phía Việt Nam. Ảnh: BNG.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên quốc tế tác nghiệp trong suốt Đại hội. Qua đó, các phóng viên có thể truyền tải đầy đủ, khách quan các thông điệp và kết quả của Đại hội XIV tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng mong muốn các phóng viên trực tiếp chứng kiến thành tựu kinh tế - xã hội, trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đại diện các hãng truyền thông quốc tế bày tỏ vinh dự khi có mặt đưa tin về Đại hội XIV. Các phóng viên đánh giá cao thành tựu sau 40 năm Đổi mới, coi đây là minh chứng cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định Việt Nam là ví dụ tiêu biểu về sự phát triển thành công.

Các cơ quan báo chí quốc tế cam kết nỗ lực phản ánh trung thực nội dung, quyết sách của Đại hội, lan tỏa thông điệp về hòa bình và hữu nghị tới độc giả toàn cầu.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình phát triển của Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và mong muốn kiều bào tiếp tục đóng góp, đưa dân tộc vững bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường.