Chiến sự Nga-Ukraine 19-1: Hạ tầng năng lượng Ukraine bị tấn công dữ dội; Nga áp sát Sloviansk, tuyên bố hạ lượng lớn lính Kiev 19/01/2026 09:09

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng, cảnh báo rằng Moscow sắp tấn công các nhà máy điện hạt nhân; Nga áp sát Sloviansk, tuyên bố Ukraine thiệt hại lớn về nhân lực.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng

Ngày 18-1, chính quyền các địa phương tại Ukraine cho biết các đợt tấn công của Nga trên toàn lãnh thổ Ukraine trong ngày qua đã khiến ít nhất 5 thường dân thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Mục tiêu của đợt oanh kích tiếp tục là cơ sở hạ tầng năng lượng, giữa lúc nhiệt độ xuống thấp kỷ lục.

Hiện tại, Ukraine đang phải hứng chịu đợt rét đậm và tình trạng gián đoạn nguồn cung điện, sưởi ấm kéo dài sau các đợt tập kích dồn dập vào ngành năng lượng - nguyên nhân dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp hồi đầu tuần, theo tờ The Kyiv Independent.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga tại tỉnh Odessa ngày 18-1. Ảnh: Oleh Kiper/ Telegram

Theo thông báo từ Không quân Ukraine, lực lượng này đã bắn hạ 167 trong tổng số 201 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đêm 18-1. Khoảng 30 chiếc đã lọt lưới phòng không, đánh trúng 15 địa điểm; mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn cũng được ghi nhận rơi tại hai khu vực khác.

Thương vong về người được ghi nhận tại các tỉnh Kharkiv và Kherson. Ngoài ra, nhiều người bị thương tại các tỉnh Chernihiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Donetsk và Zaporizhia.

Riêng tại tỉnh Odessa, một cơ sở năng lượng đã trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh nhiệt độ ban đêm tại đây giảm sâu xuống mức -10 độ C.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 830 binh sĩ Moscow khỏi chiến trường trong ngày 13-1.

Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công các nhà máy điện hạt nhân

Cuối tuần qua, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cảnh báo rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công các trạm biến áp kết nối với 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở miền Tây và miền Nam nước này, nhằm mục đích cắt hoàn toàn nguồn cung điện và sưởi ấm của Ukraine.

Cảnh báo này được đưa ra trong lúc người dân Ukraine đang phải chật vật xoay xở với tình trạng thiếu điện và sưởi do hệ thống năng lượng bị tàn phá.

Tuy nhiên, việc ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân sẽ đẩy cuộc khủng hoảng lên mức độ nghiêm trọng hơn: Người dân sẽ hoàn toàn mất điện và sưởi ấm giữa thời tiết giá rét.

HUR nhận định chiến lược của Nga là "ép buộc Ukraine phải chấp nhận các yêu sách đầu hàng để chấm dứt chiến tranh". Cơ quan này cho biết phía Nga đã tiến hành trinh sát 10 trạm biến áp năng lượng trọng yếu tại 9 khu vực của Ukraine.

Chuỗi tấn công dồn dập vào hạ tầng năng lượng vừa qua đã buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phải can thiệp. IAEA dự kiến cử phái đoàn đến đánh giá 10 trạm biến áp có vai trò then chốt đối với an toàn hạt nhân, tuy nhiên thời điểm cụ thể chưa được xác định.

Trao đổi với The Kyiv Independent, ông Vitaliy Zaichenko – Giám đốc điều hành Ukrenergo (đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine) cho biết: "Nga luôn tìm cách ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân của chúng tôi. Điều này thực sự nguy hiểm đối với an toàn hạt nhân, không chỉ cho Ukraine mà cho cả châu Âu".

Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Nga áp sát Sloviansk, tuyên bố Ukraine thiệt hại lớn về nhân lực

Ngày 18-1, lực lượng Nga đang khép chặt vòng vây tại Donbass khi chỉ còn cách thành phố chiến lược Sloviansk (tỉnh Donetsk) khoảng 30km, đồng thời công bố số liệu thương vong lớn của quân đội Ukraine trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông tin cập nhật từ ông Denis Pushilin - lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), các đơn vị quân đội Nga đang duy trì đà tiến công mạnh mẽ tại khu vực Sloviansk và Lyman.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân, ông Pushilin khẳng định: "Đối với khu vực Sloviansk và Lyman, sau khi giành toàn quyền kiểm soát khu định cư Zakotnoye, chúng tôi nhận thấy các đơn vị của mình đang tiến gần đến Sloviansk. Họ hiện chỉ còn cách thành phố khoảng 30 km".

Lãnh đạo DPR cũng cho biết thêm rằng giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn gần các khu định cư Grishino và Beletskoye. Tại đây, quân đội Nga đang đẩy mạnh mũi tiến công về phía Dobropolye - một trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine.

Cập nhật về tình hình chiến trường tại khu vực Kostiantynivka, ông Pushilin thông tin: "Chúng tôi đang nhận được báo cáo về việc lực lượng Nga đang tiến vào Kostiantynivka. Một số bước tiến đã được ghi nhận gần hồ chứa nước Kleban-Bykskoye".

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Cùng ngày 18-1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.210 binh sĩ trong ngày qua tại khu vực mà Nga gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”, theo TASS.

Theo thông tin từ bộ này, hơn 175 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga phụ trách; tối đa 200 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây; hơn 135 binh sĩ và hơn 455 binh sĩ lần lượt tại khu vực của các Nhóm tác chiến phía Nam và Trung tâm.

Ngoài ra, Ukraine được cho là mất hơn 205 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông và tối đa 40 binh sĩ tại khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng của nước này đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các cơ sở được cho là lắp ráp máy bay không người lái, cùng các mục tiêu năng lượng và giao thông phục vụ lợi ích của quân đội Ukraine.

Theo thông cáo, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tập kích các cơ sở lắp ráp UAV tầm xa, hạ tầng năng lượng và giao thông, cũng như các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và các tay súng nước ngoài tại 149 khu vực khác nhau.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.