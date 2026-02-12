Chiến sự Nga - Ukraine 12-2: Tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Lviv; UAV Ukraine không kích nhà máy lọc dầu Nga 12/02/2026 06:38

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với 113 cuộc giao tranh trong ngày; Nga tấn công mạnh hạ tầng năng lượng và giao thông Ukraine; Nga cảm ơn Triều Tiên vì đã tham gia chiến dịch ở Kursk.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

UAV Ukraine không kích nhà máy lọc dầu Nga

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 11-2 có tổng cộng 113 cuộc giao tranh được ghi nhận dọc theo tiền tuyến, với những trận đánh ác liệt nhất diễn ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Huliaipole (Zaporizhzhia).

“Từ đầu ngày, đã có 113 cuộc giao tranh diễn ra. Đối phương đã thực hiện 3 cuộc tấn công tên lửa, 70 cuộc không kích, thả 193 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ đã triển khai 5.231 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.583 cuộc tấn công pháo kích vào các khu dân cư và vị trí của Ukraine” - theo bộ này.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo rằng một cuộc không kích của Nga vào TP Bohodukhiv, tỉnh Kharkiv vào ngày 11-2 đã khiến 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ông Syniehubov nói rằng cuộc tấn công đã khiến hai bé trai 2 tuổi và một bé gái 1 tuổi thiệt mạng.

Một người đàn ông 34 tuổi, cha của các đứa trẻ, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Người mẹ, một phụ nữ 35 tuổi đang mang thai, và một phụ nữ 74 tuổi bị thương trong vụ tấn công.

. Cùng ngày, các vụ nổ được báo cáo tại TP Lviv (tỉnh Lviv) trong bối cảnh có thông tin Nga phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Các phóng viên của tờ Kyiv Independent tại hiện trường nói rằng đã nghe thấy hai tiếng nổ vào khoảng 2 giờ 50 chiều 11-2 (giờ địa phương).

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo rằng tên lửa đang hướng về thành phố.

Tỉnh trưởng Maksym Kozytsky cho biết mảnh vỡ từ tên lửa đã được tìm thấy ở các huyện Zolochiv và Lviv. Không có báo cáo nào về thiệt hại hay thương vong.

. Theo thông báo của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Volgograd của Nga vào đêm 11-2.

Sau cuộc tấn công, một vụ cháy đã được báo cáo tại cơ sở này, và mức độ thiệt hại đang được đánh giá, theo bộ này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 48 UAV của Ukraine ở nhiều khu vực, không bao gồm tỉnh Volgograd.

Tỉnh trưởng Volgograd - ông Andrey Bocharov cho biết đã có thiệt hại tại một cơ sở ở phía nam Volgograd, cụ thể là nhà máy lọc dầu. Ông Bocharov nói thêm rằng một tòa nhà chung cư và một trường mẫu giáo bị hư hại, nhưng không có thương vong.

“Các dịch vụ khẩn cấp và chính quyền thành phố đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ để xác định vị trí và xử lý các mảnh vỡ UAV có thể còn sót lại” - ông Bocharov nói thêm.

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã giảm 99% vào năm 2025?

Theo một báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Ukraine), công bố ngày 11-2, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã giảm 99% trong năm 2025, khiến các nước châu Âu phải bù đắp khoảng trống này.

Theo báo cáo, viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine đã tăng 67% trong năm 2025, trong khi viện trợ nhân đạo và tài chính tăng 59%.

Sự gia tăng viện trợ từ châu Âu đã giúp duy trì sự hỗ trợ tương đối ổn định cho Ukraine bất chấp sự sụt giảm mạnh viện trợ quân sự của Mỹ năm ngoái. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy tổng viện trợ quân sự cho Kiev đã giảm 13% so với mức trung bình hàng năm trong giai đoạn 2022-2024.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không phân bổ bất kỳ gói viện trợ quốc phòng mới nào theo Quyền rút quân của Tổng thống (PDA) - một công cụ thường được người tiền nhiệm Joe Biden sử dụng.

Thay vào đó, chính quyền ông Trump đã lựa chọn bán vũ khí cho Ukraine thông qua các đối tác NATO.

Nga tấn công mạnh hạ tầng năng lượng và giao thông Ukraine

Lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine trong ngày 11-2, hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.255 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 215 binh sĩ và 1 hệ thống phóng rocket đa nòng Vampire tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc của Nga; khoảng 160 binh sĩ và 3 xe bọc thép HMMWV tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và hơn 140 binh sĩ cùng 2 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Kiev cũng mất khoảng 315 binh sĩ, 2 xe bọc thép chở quân và 4 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; hơn 380 binh sĩ và 8 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 45 binh sĩ và 2 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 458 UAV và 3 quả pháo phóng từ HIMARS của Ukraine trong ngày qua.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga cảm ơn Triều Tiên vì đã tham gia chiến dịch ở Kursk

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngày 11-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) rằng Moscow vô cùng biết ơn Triều Tiên vì sự hỗ trợ trong việc giải phóng tỉnh Kursk khỏi lực lượng Ukraine, theo TASS.

“Từ bục phát biểu này, tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với những người bạn Triều Tiên vì sự hỗ trợ đồng minh của họ trong việc giải phóng khu vực Kursk khỏi các phần tử cực đoan Ukraine” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên, đã có hiệu lực, đóng góp “đáng kể vào việc tạo ra một cấu trúc an ninh Á-Âu”.